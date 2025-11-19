BLACK SALE $990
    Política

    La advertencia de Tohá tras invitación de Parisi a Jara a Bad Boys: “Va a hacer bailar a todos a su ritmo”

    La exministra del Interior, además, sostuvo que en un eventual gobierno, el republicano José Antonio Kast “va a debilitar cosas básicas de la democracia, como la intangibilidad de los derechos humanos, el respeto por el adversario y el valor de disentir, en todo sentido”.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    La exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), dialogó este miércoles con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, en el que abordó los desafíos para la campaña de segunda vuelta de la candidata oficialista, Jeannette Jara (PC), que se medirá con el republicano José Antonio Kast.

    Uno de los aspectos a los que se refirió la ex secretaria de Estado fue la caza de los electores del líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien en los comicios del 16-N obtuvo el tercer lugar, con el 19,71% de los votos, convirtiéndose en la gran sorpresa de la jornada, al superar a Johannes Kaiser (PNL) y Evelyn Matthei (Chile Vamos, Amarillos y Demócratas).

    En específico, Tohá apuntó a la invitación que hizo el economista a Jara -y también a Kast- a su programa de YouTube Bad Boys. Mientras se desarrollaba la entrevista a la exministra, la aspirante del oficialismo confirmó su disposición para asistir al espacio de conversación, aunque matizó que está sujeto a evaluación.

    “Yo creo que ir al programa no es un peligro, porque Jeannette es una persona que se maneja muy bien, muy bien, y tiene una gran habilidad para elegantemente saber poner paralé cuando corresponde. Entonces, no creo que vaya a ser nada malo“, dijo.

    La otrora precandidata presidencial del Socialismo Democrático, eso sí, lanzó una advertencia a Jara: “Yo creo que Parisi va a jugar con esto, va a jugar mucho, para allá, para acá, va a hacer bailar a todos a su ritmo y yo creo que también ahí es importante tomar las cosas en su justa medida”.

    Con todo, la figura del PPD apuntó que “lo importante con Parisi es que él ha tenido un gran talento, y eso es un mérito, porque que ha ido recogiendo por segunda elección consecutiva un electorado que es muy chúcaro de adherir a distintas partes y aquí él lo ha hecho subir. O sea, él subió, Kast bajó. Kast tiene menos porcentaje que la elección anterior. Tiene más votos porque todo el electorado creció mucho, pero la elección pasada él sacó 27%, ahora sacó 23%”.

    Tohá también se refirió a la labor que asumirá en la campaña con miras al balotaje del 14 de diciembre, el que si bien será más activo que en primera vuelta, no será protagónico.

    “Mi disposición ha sido en esta segunda vuelta, tener más actividad de lo que tuve en la primera, y colaborar tanto en privado como en público”, reveló.

    A renglón seguido, señaló: “No creo que sea lo mejor que yo asuma una conducción. No me parece una buena idea, pero sí un rol, un aporte. O sea, primero porque yo estoy rearmándome laboralmente, no estoy dedicada 100% a una campaña. No puedo hacerlo. Tengo que trabajar, estoy armando esas cosas y necesitan dedicación”.

    La extitular del Interior, además, sostuvo que en un eventual gobierno, Kast podría debilitar aspectos de la democracia.

    “No creo que José Antonio Kast venga con una agenda de desmantelar la democracia, pero sí creo va a debilitar cosas básicas de la democracia, como la intangibilidad de los derechos humanos, el respeto por el adversario y el valor de disentir, en todo sentido, no solo en la política”, enfatizó.

    Y luego agregó: “Yo temo que pudiera pasar en un gobierno de ese tipo si llegara a haberlo, con la cultura, porque yo creo que hay cero tolerancia a recibir y aceptar la crítica, la crítica verdadera, esa crítica que se pone fuera, que apunta con el dedo, que dice cosas incómodas”.

    Revisa la entrevista completa acá:

