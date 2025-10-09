SUSCRÍBETE
Nacional

Balacera en Metro Cumming: adolescente resultó herida por rebote balístico y se indaga un ajuste de cuentas

La Fiscalía investiga el hecho, donde un hombre de nacionalidad peruana fue herido con tres impactos balísticos en su espalda.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: Aton Chile.

Cerca de las 7.30 horas de este jueves se registró una grave situación en la estación Cumming de la Línea 5 de Metro de Santiago. A esa hora un individuo que se trasladaba en bicicleta percutó cinco disparos contra otro sujeto.

El hecho ocurrió justo en la salida de la estación. “A 10 metros, ya bajando por la escalera, al interior del Metro Cumming, (el agresor) le efectúa a él (víctima) directamente, a lo menos, cinco disparos con arma de fuego”, indicó el teniente coronel Mauricio Meneses.

Tres de las balas alcanzaron a la víctima, un ciudadano peruano de cerca de 30 años que debió ser trasladado hasta la posta central, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Sin embargo, el sujeto no fue el único que resultó herido, puesto que en la estación de Metro se encontraba una adolescente de 15 años que recibió un impacto por rebote.

El fiscal ECOH, Javier Rojas, explicó que la menor fue herida al interior de la estación. “Ella iba en la escalera dirigiéndose a su colegio y a raíz de un rebote de este impacto balístico, roza en una de sus extremidades, específicamente en una de sus piernas“, señaló.

La joven fue trasladada hasta un centro asistencial, donde se mantiene fuera de riesgo vital.

Respecto al caso del ciudadano extranjero, el fiscal precisó que la unidad ECOH se encuentra a cargo de la investigación porque se podría estar frente a un ajuste de cuentas.

“Los antecedentes que se mantienen hasta el momento, son que esta persona fue seguida, corroborada su identidad, lo que nos da cuenta que alguien encargó dispararle a la víctima“, indicó.

“La víctima iba camino a su trabajo, iba a abordar el Metro para justamente trasladarse a dicho lugar y en ese instante, de forma sorpresiva, una persona en bicicleta bota la bicicleta para portar un arma en una de sus manos y dispararle a corta distancia por la espalda a la víctima“, señaló.

De momento se están recopilando los antecedentes para dar con el agresor.

