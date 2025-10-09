SUSCRÍBETE
Nacional

Hombre es baleado en la estación Cumming de Metro

La víctima recibió tres disparos y se encuentra fuera de riesgo vital.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
Foto: Aton Chile.

Cerca de las 7.30 horas de este jueves se registró una grave situación en la estación Cumming de la Línea 5 de Metro de Santiago. A esa hora un individuo que se trasladaba en bicicleta percutó cinco disparos contra otro sujeto.

El teniente coronel Mauricio Meneses, de la 3ª Comisaría de Carabineros, informó que el hecho ocurrió justo en la salida de la estación.

“A 10 metros, ya bajando por la escalera, al interior del Metro Cumming, (el agresor) le efectúa a él directamente, a lo menos, cinco disparos con arma de fuego”, indicó.

Tres de esos disparos llegaron directamente al cuerpo de la víctima, concretamente en su espalda, por lo que el hombre debió ser trasladado hasta la posta central por personal del Samu.

El teniente Meneses señaló que “al interior del Metro, bajando la escalera, hay mucha evidencia balística".

La víctima es de nacionalidad peruana, y según se informó se encontraría fuera de riesgo vital.

Una vez perpetrado el delito, el agresor huyó del lugar, por lo que equipos policiales se encuentran en su búsqueda.

De momento, la Fiscalía dispuso la concurrencia del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) para investigar el caso como homicidio frustrado.

En cuanto al lugar de los hechos, desde Metro precisaron que la estación debió ser cerrada debido al procedimiento policial.

