Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

Un menor de 14 años murió este miércoles siendo atendido de urgencia en el Hospital Dr. Exequiel González Cortés a raíz de una herida con un arma punzante.

“Él es súper respetuoso, siempre hola tía, cuando una iba cargada siempre ayudaba y me extraña que le haya pasado esto, porque él es un buen chico. Toda la gente lo conoce y estamos todos sorprendidos con la situación que le pasó. Espero que se haga justicia”, manifestó una de las vecinas de la víctima en un diálogo con la prensa que llegó al barrio tras el crimen.

En el lugar, el subcomisario Matías Maulén, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI) detalló que durante la noche el personal de la unidad se presentó en el centro asistencial ante el reporte del deceso del menor.

“A raíz del proceso investigativo, se logró establecer que el día 21 de octubre, a eso de las 15.00 horas, la víctima transitaba a pie por la comuna de Santiago, lugar donde fue abordado por sujetos desconocidos que, tras una discusión verbal, lo agredieron con golpes de puño y pie, para luego darse a la fuga en dirección desconocida”, relató.

El menor habría sido agredido en la intersección de las calles Tucapel y Conferencia, en cercanías de la Vega Poniente, en el tradicional barrio San Vicente de Santiago.

El subcomisario indicó que “la víctima se desplazó por sus medios hasta su domicilio particular, lugar donde fue encontrado y auxiliado por familiares, con una herida cortante en la región inguinal izquierda”.

“Se hace presente que se continúan las diligencias tendientes a esclarecer si la lesión que le provocó el fallecimiento a la víctima fue a raíz de intervención de terceras personas”, indicó el subcomisario.