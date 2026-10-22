Gajardo afirma que criterio usado en condenados por delitos sexuales podría afectar “todos los beneficios penitenciarios”

El exministro de Justicia Jaime Gajardo afirmó que “todos los beneficios penitenciarios” podrían verse afectados bajo el criterio que aplicó el gobierno del Presidente José Antonio Kast al rebajar penas de condenados por delitos sexuales contra menores.

“Todos los beneficios penitenciarios, todos. Por eso nosotros siempre hemos defendido, y lo defendimos con mucha fuerza. Por eso yo me juntaba con los equipos, revisábamos lo que estaba diciendo la sentencia. Si usted revisa los informes que presentaba el Ministerio de Justicia, eran informes muy detallados, con doctrina, con jurisprudencia. Íbamos a defenderlo a los tribunales de justicia, a las cortes”, afirmó el abogado constitucionalista en una entrevista con radio Infinita, la mañana de este jueves.

Desde el Ejecutivo descartan arbitrariedad y el actual ministro, sucesor de Gajardo en la cartera, Fernando Rabat, ha justificado esta situación haciendo ver que se aplicó en “cumplimiento de sentencias de la Corte Suprema”.

“Usted tiene que cumplir la sentencia judicial a través de un acto administrativo, pero es la Corte Suprema la que estableció que las personas a quienes ese beneficio se les otorgaba antes del año 2022 eran merecedoras de ellos”, explicó Rabat en un diálogo con la prensa en Congreso este miércoles, enfrentando los cuestionamientos.

De acuerdo a información de Interferencia, 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad se vieron beneficiadas.

INDH

Por otro lado, Gajardo, militante del Partido Comunista (PC), afirmó que las autoridades actuales de Justicia ignoraron un informe que se elaboró por mandato del Congreso para mejorar el funcionamiento el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo que está cuestionando el proyecto del Ejecutivo que busca despojarlo de de la posibilidad de querellarse ante delitos de su ámbito de competencia.

“El 2025, el Congreso Nacional, cuando aprobó el Presupuesto, hizo algo bastante inédito, que estableció en las reglas del Presupuesto que se tenía que conformar una comisión, que además es muy inédita porque el mismo Congreso Nacional determinó cómo se tenía que componer para que fuera plural, una comisión con el objetivo de fortalecer el INDH. Esa comisión trabajó durante el 2025″, explicó el exministro.

Gajardo indicó que fue una comisión amplia en la que el Congreso Nacional definió cuatro de sus siete miembros.

“Era plural en términos políticos, teníamos gente desde Mijael Bonito, la exsubsecretaria de Derechos Humanos del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, Lorena Recabarren, a personas como la excanciller de Antonio Urrejola. Entonces era una comisión amplia, plural, que presentó 44 medidas para fortalecer el INDH. Pero de esas 44, 42 con unanimidad”, destacó el otrora titular de Justicia.

El abogado sostuvo “ese informe, que es muy valioso, que además es un informe que se entregó por mandato del Congreso Nacional, ha sido completamente desoído”.

En esa línea, Gajardo aseguró que la reforma al organismo presentada por su sucesor “tiene más un objeto de debilitar la protección de los derechos humanos”.

“Se cercena uno de los instrumentos principales, para la protección de los derechos humanos, como es el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Se lo lleva a su mínima expresión”, afirmó.