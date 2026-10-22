“No hay derecho”: la indignación de Alexis Sánchez con el DT del Montreal en la final de la Copa de Canadá

Alexis Sánchez quedó relegado en la final del Campeonato Canadiense. El Impact perdió por penales ante el Forge después de igualar 1-1 en los 120 minutos de juego.

El chileno tuvo que ver todo el partido desde el banco después de que el técnico Philippe Eullaffroy lo dejara fuera de la titularidad.

Sin embargo, hubo una situación que pudo permitirle al tocopillano estar, al menos, en la serie de lanzamientos penales. En una secuencia captada desde una de las tribunas del estadio se ve como el delantero, después de permanecer calentando, es llamado hacia el banco donde se encontraba el DT.

Tras acercarse, se ve que el tocopillano sostiene un diálogo con el entrenador, levantando las manos en señal de no estar entendiendo algo. Luego, se ve que llaman a otro jugador y cuando parecía que iba a ingresar, tras sacarse el buzo, finalizó el tiempo regular.

“No hay derecho”, señaló Golazo Canadá en X mostrando el video de lo ocurrido. “Alexis Sánchez se sentó después de calentar más de 50 minutos y el técnico le pidió que se cambiara para ingresar pero se acabó el segundo tiempo extra”, indicaron en la publicación.

NO HAY DERECHO! OJO a la SECUENCIA: Alexis Sánchez 🇨🇱 se sentó después de calentar más de 50 minutos y el técnico le pidió que se cambiara para ingresar pero se acabó el segundo tiempo extra .



Hubo una larga discusión entre el jugador chileno y el entrenador.



Tras varios… pic.twitter.com/nYo0VPDyDL — 🇨🇦 Golazo Canadá 🇨🇦 (@GolazoCanadaTW) October 22, 2026

Por otro lado, el medio RDS también hizo eco de esta situación. “Cuando los últimos granos de arena abandonaban la parte superior del reloj de arena y la prórroga de la final del Campeonato Canadiense llegaba a su fin, la confusión se extendió al banquillo del CF Montreal”, señalan de entrada.

“Un puñado de aficionados había estado coreando intermitentemente el nombre de Alexis Sánchez durante los últimos minutos cuando, a tres minutos del final de una posible tanda de penaltis, el jugador designado regresó al banquillo, abrigado con su abrigo. Su calentamiento había terminado y nada indicaba que estuviera a punto de entrar al partido”, siguieron relatando.

Más adelante agregan que “cuando Sánchez finalmente se quitó algunas capas de ropa para mostrar su camiseta, sonó el silbato del árbitro. El tiempo para introducir nuevos jugadores en el campo para el desempate final había expirado”.

La explicación de Philippe Eullaffroy

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador Philippe Eullaffroy sostuvo que la expulsión de Brayan Vera condicionó sus decisiones. “Si la cuestión es con respecto a Alexis, intenté ser creativo y ver cómo podía hacerlo entrar. No simplemente para hacerlo entrar, sino para que pudiera marcar la diferencia. Con 10 contra 11 fue un poco más difícil”, dijo.

“Fue una decisión difícil de tomar, de hacer entrar uno por el otro. ¿Puede que yo hubiera podido tomarla? ¿Puede que eso hubiera funcionado? Nunca lo sabremos”, añadió.

Eullaffroy también insistió que su intención inicial era utilizar a Sánchez durante el encuentro. “Hubiera querido poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. El plan no era jugar casi toda la segunda mitad con 10 contra 11. Era jugar 11 contra 11 y poder hacer entrar a Alexis en mejores condiciones. Pero, por desgracia, eso no fue posible”, sostuvo.

“Jugador famoso o no, intentamos ver qué puede ofrecer en el campo. Estamos a 10 contra 11. No podemos cambiar todo solo para divertirnos y hacer jugar al jugador famoso. Es mi responsabilidad”, expresó.