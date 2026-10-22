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    El desaire de Vozinha a Marcelo Barticciotto en Colo Colo: “Si estás en una actividad pública, te debes adaptar”

    El exdelantero revela un episodio desconocido con el guardameta y cuestiona su actitud tras su llegada a Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El desaire de Vozinha a Marcelo Barticciotto en Colo Colo: “Si estás en una actividad pública, te debes adaptar”.

    Marcelo Barticciotto reveló una situación que vivió con Vozinha. El exdelantero dio a conocer que intentó conseguir un saludo del arquero caboverdiano de Colo Colo, pero recibió una respuesta negativa.

    “Voy a contar una infidencia. Llamé a Colo Colo, a un amigo dentro del plantel, y le pedí un saludo de cumpleaños para una amiga que es fanática de él (Vozinha). Pero me dijo que no daba saludos. Lo acepté, pero me pareció un poco exagerado”, señaló el campeón de la Copa Libertadores 1991, en la radio Cooperativa.

    Vozinha. HERNAN CONTRERAS

    Luego se refirió a la actitud del arquero. “A mí me parece exagerado. Para eso no hubiese atajado tan bien en el Mundial. En definitiva es producto de su buen rendimiento. Hay futbolistas que entienden las reglas del juego, pero hay otros que no”, dijo.

    El exariete cuestionó la postura del guardameta frente a la exposición pública que enfrenta. “Primero tenía que haber averiguado lo popular que era Colo Colo. Y si lo ponía en la balanza, quizás no venía. Yo considero que si estás en una actividad pública, te debes adaptar”, sostuvo.

    Las críticas de Barticciotto se producen después de que Vozinha reconociera, en una entrevista con el medio británico The Observer, que su participación en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos cambió su vida cotidiana. “Ya no tengo intimidad. Ahora salgo, voy a un restaurante y siempre hay alguien que quiere hacerse una foto conmigo o pedirme un autógrafo. O, peor aún, alguien que me está grabando. Preferiría mi vida antes de la fama, perdí mi paz y tranquilidad”, señaló en aquella oportunidad.

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