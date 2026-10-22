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    UEFA le da un ultimátum a la FIFA para publicar documentos del fallido plan de Gianni Infantino

    El organismo que rige el fútbol europeo exigió transparentar una serie de acciones, entre ellas la explicación por la eventual venta de derechos de los Mundiales, la relación del presidente con la familia Trump y la gestión disciplinaria por el caso de Florian Balogun.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    UEFA le da un ultimátum a la FIFA para publicar plan de Infantino. FOTO: Xinhua. Huang Zongzhi

    El fútbol europeo comienza a cerrar el cerco en torno al presidente de la FIFA Gianni Infantino. La UEFA acaba de lanzar un ultimátum al organismo con sede en Zúrich para que transparente el actuar de su timonel, quien está en el centro de la polémica desde julio pasado, después de la final del Mundial.

    El órgano rector del Viejo Continente puso como fecha límite a su organización como fecha límite el 2 de noviembre. Plazo fatal para publicar los documentos relacionados con el fallido intento de Infantino de impulsar un plan de inversión para las próximas versiones de la Copa del Mundo, la venta de derechos y otros asuntos respectivo a la gobernanza de la actividad.

    Un capítulo más que escala la lucha de poder entre ambas confederaciones, una semana después de que los delegados europeos advirtieran como una falta de claridad del presidente de la FIFA el tratamiento de aquellos temas, situación que quedó en evidencia durante una reunión del Consejo de la FIFA, la semana pasada.

    En aquella ocasión, el máximo dirigente se negó a aportar los archivos sobre el plan de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares. Una oferta que lanzó y abandonó rápidamente en julio, en medio de una fuerte reacción en contra en la mayoría de los continentes.

    El contenido

    De acuerdo con la agencia de noticias AP, la UEFA hizo llegar al organismo que presidente el suizo-italiano un cuestionario con 42 preguntas sobre varios tópicos que no han sido transparentados.

    Entre ellos, las nóminas de remuneración del personal de Infantino, los pagos financieros realizados al cantante Marc Anthony, además de la gestión del caso disciplinario del delantero de Estados Unidos Folarin Balogun.

    Además, la batería de interrogantes toca otros temas de administración, como las relaciones empresariales y políticas que involucran a Donald Trump y a su familia, al margen de la independencia operativa de los comités judicial, electoral y de ética de la FIFA.

    En paralelo, los dirigentes europeos pidieron a los tribunales federales de Estados Unidos que emitan citaciones judiciales para obligar a la entrega de estos documentos, así como también la presentación de testimonio bajo juramento sobre el plan de inversión del llamado FIFA Forward Enterprise.

    Asimismo, en una carta firmada por el secretario general de la UEFA Theodore Theodoridis, en nombre de los miembros europeos del Consejo de la FIFA, exigió una disculpa de Infantino los eventos ocurridos.

    “La explicación no ha comenzado a abordar de manera satisfactoria una serie de preguntas fundamentales planteadas por los miembros del Consejo. Otras siguen sin respuesta, y la información y la documentación solicitadas no han sido (proporcionadas. La retirada de FFE, el reconocimiento de errores y el anuncio de ‘posibles reformas de gobernanza’ no responden cómo se tomaron las decisiones pertinentes ni por qué el Consejo de la FIFA no participó en la etapa adecuada”, asegura la misiva.

    El organismo que rige el fútbol europeo insistió en que las respuestas deben ser perentorias. Sobre todo, cuando ya está calendarizada la próxima reunión del Consejo de la FIFA programada para el 16 de diciembre en Doha, Qatar, después de que cierre el periodo de nominaciones. El adelantamiento de las explicaciones daría tiempo a las federaciones para evaluar las respuestas de la FIFA, mientras aún pueden nominar o respaldar a un aspirante.

    Más sobre:FútbolMundial 2026Gianni InfantinoUEFAFIFA

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