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    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día

    La Región Metropolitana seguirá con tiempo inestable durante los próximos días. Revisa el pronóstico de lluvia, las tormentas eléctricas y los cambios de temperatura en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día. Foto: Andrés Pérez.

    Todavía podrías escuchar truenos y ver rayos en la Región Metropolitana. Y es que hasta esta noche perdura el aviso de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC o Meteochile) por probables tormentas eléctricas que podrían estar acompañadas de granizos y fuertes rachas de viento locales.

    También hay lluvia en el pronóstico que podría extenderse hasta al menos el sábado 24. Así cerrará la semana marcada por la inestabilidad atmosférica en la zona central y centro-sur.

    Además, continuarán las temperaturas más frías, por debajo de los 20 °C en gran parte de la RM.

    Cuándo vuelve la lluvia en la Región Metropolitana

    El pronóstico de Meteochile para este jueves 22 muestra chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde y noche. También podría registrarse viento entre 25 y 40 km/h en sectores como Curacaví, Melipilla y San José de Maipo.

    Sin embargo, el día comenzaría con nubosidad parcial por lo que el sol podría dejarse entrever antes de volver a cubrirse a medida que transcurre el día.

    Según la meteoróloga de Meteored, Francisca Jofré, este jueves “la lluvia tendrá un carácter más convectivo, es decir en forma de chubascos intensos y localizados”. En Santiago, podrían caer unos 7 mm de agua aprox.

    La plataforma indica que existe un 70% de probabilidad de lluvia a partir de las 14:00. Sin embargo, desde las 17:00 hasta las 00:00, la probabilidad sube a 90%.

    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día. Foto: Andrés Pérez.

    El viernes 23, el panorama continuará lluvioso, pero esta vez sin actividad eléctrica: se esperan chubascos desde la mañana que debiesen cesar al finalizar la tarde. En la noche, el cielo se mantendría nublado pero en más calma.

    Jofré anticipó que sería la próxima jornada más lluviosa para la RM, pues se esperan unos 21 mm aproximadamente. Además, habrá un importante descenso en las temperaturas, por lo que el llamado es a abrigarse y usar vestimenta impermeable si es que se sale de casa.

    El pronóstico de la DMC también estima que la lluvia perduraría hasta el sábado 24. Por ahora, se ven chubascos aislados en el oriente de Santiago y San José de Maipo únicamente. En el resto de los sectores, será un día gris con temperaturas todavía debajo de los 20 °C.

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