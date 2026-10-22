Adolescente de 17 años muere tras ser baleado en la comuna de Lo Barnechea

Un adolescente de 17 años perdió la vida tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de Peñalolén.

Los hechos se habrían registrado en Cerro 18, tras una celebración por partido de fútbol, cuando fue atacado por al menos un sujeto.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Enrique Vásquez, " según los antecedentes preliminares se encontraba en la vía pública luego de una celebración posterior a un partido de fútbol y en ese contexto es que al menos un sujeto prevenido un arma de fuego efectúa disparos en su contra".

Asimismo, sobre el número de implicados, el fiscal señaló que “hay al menos un sujeto que efectúa disparos, aquello se está determinando por personal especializado de la Policía de Investigaciones”.

Tras el hecho el menor habría sido trasladado hasta un recinto asistencial donde perdió la vida a raíz de la gravedad de las heridas.

Personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI se encuentran investigando el hecho.