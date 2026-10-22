Cuba rechaza las “falsas acusaciones” de Estados Unidos implicando a La Habana en la guerra en Ucrania

El Gobierno de Cuba ha rechazado las “falsas acusaciones” de Estados Unidos implicando a La Habana en la guerra en Ucrania y ha subrayado “de manera categórica” que la isla “no forma parte de este conflicto, ni tampoco participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país”.

El Ministerio de Exteriores cubano ha reiterado en un comunicado su “absoluto rechazo” a “las falsas acusaciones que el Gobierno de Estados Unidos, sin sustento ni evidencia alguna, continúa divulgando sobre una supuesta participación cubana en el conflicto militar en Ucrania, con el objetivo de confundir y desinformar a la comunidad internacional”.

“Cuba apoya la solución pacífica de los conflictos, mediante el diálogo y las negociaciones, incluido el caso de Ucrania, con apego al Derecho Internacional y la Carta de Naciones Unidas”, ha dicho la cartera, que ha agregado que “a diferencia de Estados Unidos, Cuba tiene un historial limpio en materia de lucha contra el grave flagelo del mercenarismo, frente al que existe en el país una política de tolerancia cero”.

“En virtud de ello, Cuba procesa y sanciona penalmente el mercenarismo conforme a lo establecido en su legislación nacional y sus obligaciones internacionales”, ha destacado, antes de destacar que “ninguno de los ciudadanos cubanos que han participado o participan en cualquiera de las partes de este conflicto cuentan con el estímulo, el apoyo o el consentimiento de ninguna institución estatal o gubernamental cubana”.

Así, ha argumentado que “la inmensa mayoría” de las labores de reclutamiento de cubanos, “al igual que el de muchas otras nacionalidades”, tuvo lugar “desde el extranjero”, al tiempo que ha destacado que las autoridades cubanas han investigado desde 2023 17 “expedientes de fase preparatoria por el delito de mercenarismo”, con un total de 49 imputados.

La cartera que encabeza Bruno Rodríguez ha detallado que se han abierto doce procesos por estos motivos, con peticiones de penas de cárcel de entre cinco y 16 años, antes de agregar que “se han celebrado hasta la fecha diez juicios orales y se mantienen otros dos pendientes”. “Los acusados fueron sancionados en correspondencia con las solicitudes de la Fiscalía General de la República”, ha recalcado.

Por último, el Ministerio de Exteriores cubano ha hecho hincapié en “el firme compromiso de Cuba contra el mercenarismo”, así como en “su disposición a evaluar vías de cooperación, en correspondencia con la legislación nacional y las obligaciones internacionales, para prevenir, enfrentar y sancionar este grave delito en todas sus manifestaciones”.