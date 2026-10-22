SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump afirma que “no hay negociaciones” con Irán y adelanta que “algo” pasará “relativamente pronto”

    Por su parte, la viceportavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha asegurado que “Estados Unidos no atacará a Irán en ningún momento previo a las ‘midterms’”.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que en estos momentos “no hay negociaciones” con Irán y ha subrayado que “algo” pasará “relativamente pronto” en relación con el conflicto, si bien la Casa Blanca ha descartado cualquier tipo de ataque contra el país asiático antes de la celebración de las ‘midterms’ el 3 de noviembre.

    “No estamos negociando con Irán”, ha dicho en declaraciones a la prensa antes de subirse al Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en el estado de Maryland. “Algo pasará relativamente pronto, en un sentido o el otro”, ha señalado, antes de resaltar que “la mayoría de la gente parece pensar que será tras las elecciones”.

    Así, ha apuntado que Estados Unidos “tiene un pequeño conflicto con Irán” y ha reiterado que a Washington le está yendo “muy bien” tanto “a nivel militar como financiero”. “Veremos lo que pasa”, ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, que ha vuelto a defender que lo conseguido por su Administración respecto a Teherán “es increíble”.

    Por su parte, la viceportavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha asegurado en declaraciones concedidas a Europa Press que “Estados Unidos no atacará a Irán en ningún momento previo a las ‘midterms’”, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano.

    “Como ha dicho el presidente Trump, Irán se encuentra en unas condiciones muy malas, tanto a nivel económico como militar, y el bloqueo (a los puertos iraníes) continuará siendo aplicado con fuerza”, ha dicho, al tiempo que ha remarcado que en estos momentos “una cifra récord de barriles (de petróleo) fluye por el estrecho de Ormuz”.

    Las declaraciones de Trump y Kelly llegan después de que el diario ‘Financial Times’ publicara que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pergeñó planes para nuevos ataques contra Irán, si bien se encontró con la oposición de Trump, que descartó esta opción antes de las elecciones de medio mandato.

    Asimismo, el diario estadounidense ‘The New York Times’ ha señalado en las últimas horas que ambos países han preparado planes para nuevos ataques tras las ‘midterms’, en medio del recrudecimiento del cruce de acusaciones y advertencias ante un posible nuevo estallido de un conflicto a gran escala en la región de Oriente Próximo.

    De hecho, Netanyahu reiteró el miércoles que “hay que derrocar al régimen de Irán”, después de abogar el martes por “finalizar el trabajo” y “acabar por completo con el régimen de Irán”, en medio del estancamiento de las negociaciones abiertas tras el alto el fuego alcanzado en abril, con mediación por parte de Pakistán.

    En respuesta, el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió el miércoles a Israel de que que “será borrado del mapa” si comete “cualquier paso en falso a nivel operativo”. “Sean cuales sean los resultados de sus elecciones, no tenemos dudas sobre vuestra hostilidad”, dijo en redes sociales, en referencia a las legislativas que se celebrarán en Israel el 27 de octubre.

    Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió recientemente a Trump de que Teherán también tiene “trabajos por finalizar” y acusó a Netanyahu de “empujar” a Washington a “otra guerra” para “no entrar en prisión” por los casos de supuesta corrupción abiertos contra él, después de que el inquilino de la Casa Blanca pusiera sobre la mesa un reinicio de la ofensiva.

    Más sobre:IránEstados UnidosDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Lo más leído

    1.
    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    2.
    Lula pide nulidad de candidatura de Bolsonaro por “abusos” en redes sociales

    Lula pide nulidad de candidatura de Bolsonaro por “abusos” en redes sociales

    3.
    Argentina: Cámara de Diputados aprueba las protecciones de Milei a la propiedad privada pero restituye la Ley de Tierras

    Argentina: Cámara de Diputados aprueba las protecciones de Milei a la propiedad privada pero restituye la Ley de Tierras

    4.
    Australia advierte sobre el aumento del extremismo y la violencia política tras presunto atropello deliberado contra diputada

    Australia advierte sobre el aumento del extremismo y la violencia política tras presunto atropello deliberado contra diputada

    5.
    Rusia libera a estadounidense que estuvo preso durante cuatro años tras ser acusado de trabajar como mercenario en Ucrania

    Rusia libera a estadounidense que estuvo preso durante cuatro años tras ser acusado de trabajar como mercenario en Ucrania

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Temblor hoy, jueves 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial
    Chile

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”
    Negocios

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Operadores elevan cálculo para la inflación esperada a un año, pero ven tasa congelada en 4,5% por 24 meses

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia
    Tendencias

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día

    El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra
    El Deportivo

    El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra

    El choque público entre Bruno Fernandes y el técnico de Manchester United tras ser goleados en la Champions League

    “No hay derecho”: la indignación de Alexis Sánchez con el DT del Montreal en la final de la Copa de Canadá

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI
    Cultura y entretención

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China
    Mundo

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    Tribunal Penal Internacional (TPI) es galardonado con el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato