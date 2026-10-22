Trump afirma que “no hay negociaciones” con Irán y adelanta que “algo” pasará “relativamente pronto”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que en estos momentos “no hay negociaciones” con Irán y ha subrayado que “algo” pasará “relativamente pronto” en relación con el conflicto, si bien la Casa Blanca ha descartado cualquier tipo de ataque contra el país asiático antes de la celebración de las ‘midterms’ el 3 de noviembre.

“No estamos negociando con Irán”, ha dicho en declaraciones a la prensa antes de subirse al Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en el estado de Maryland. “Algo pasará relativamente pronto, en un sentido o el otro”, ha señalado, antes de resaltar que “la mayoría de la gente parece pensar que será tras las elecciones”.

Así, ha apuntado que Estados Unidos “tiene un pequeño conflicto con Irán” y ha reiterado que a Washington le está yendo “muy bien” tanto “a nivel militar como financiero”. “Veremos lo que pasa”, ha señalado el inquilino de la Casa Blanca, que ha vuelto a defender que lo conseguido por su Administración respecto a Teherán “es increíble”.

Por su parte, la viceportavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha asegurado en declaraciones concedidas a Europa Press que “Estados Unidos no atacará a Irán en ningún momento previo a las ‘midterms’”, que permitirán renovar un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, que a día de hoy se encuentran bajo control del Partido Republicano.

“Como ha dicho el presidente Trump, Irán se encuentra en unas condiciones muy malas, tanto a nivel económico como militar, y el bloqueo (a los puertos iraníes) continuará siendo aplicado con fuerza”, ha dicho, al tiempo que ha remarcado que en estos momentos “una cifra récord de barriles (de petróleo) fluye por el estrecho de Ormuz”.

Las declaraciones de Trump y Kelly llegan después de que el diario ‘Financial Times’ publicara que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pergeñó planes para nuevos ataques contra Irán, si bien se encontró con la oposición de Trump, que descartó esta opción antes de las elecciones de medio mandato.

Asimismo, el diario estadounidense ‘The New York Times’ ha señalado en las últimas horas que ambos países han preparado planes para nuevos ataques tras las ‘midterms’, en medio del recrudecimiento del cruce de acusaciones y advertencias ante un posible nuevo estallido de un conflicto a gran escala en la región de Oriente Próximo.

De hecho, Netanyahu reiteró el miércoles que “hay que derrocar al régimen de Irán”, después de abogar el martes por “finalizar el trabajo” y “acabar por completo con el régimen de Irán”, en medio del estancamiento de las negociaciones abiertas tras el alto el fuego alcanzado en abril, con mediación por parte de Pakistán.

En respuesta, el jefe de la comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió el miércoles a Israel de que que “será borrado del mapa” si comete “cualquier paso en falso a nivel operativo”. “Sean cuales sean los resultados de sus elecciones, no tenemos dudas sobre vuestra hostilidad”, dijo en redes sociales, en referencia a las legislativas que se celebrarán en Israel el 27 de octubre.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, advirtió recientemente a Trump de que Teherán también tiene “trabajos por finalizar” y acusó a Netanyahu de “empujar” a Washington a “otra guerra” para “no entrar en prisión” por los casos de supuesta corrupción abiertos contra él, después de que el inquilino de la Casa Blanca pusiera sobre la mesa un reinicio de la ofensiva.