Así funciona la red de Metro este jueves 22 de octubre: toda la red disponible

Así funciona la red de Metro este sábado 10 de octubre

La red del Metro de Santiago opera actualmente 7 líneas. El sistema abarca 149 kilómetros y 143 estaciones operativas.

El sistema de transporte subterráneo, que transporta mensualmente a más de 50 millones de personas, tiene tres horarios: día laboral, de 6:00 a 23:00; sábado, de 6:30 a 23:00; y domingo, de 7:30 a 23:00.

Las tarifas de lunes a viernes son: $895, en horario punta; $815, en horario valle; y $735, en horario bajo. Sábados, domingos y festivos, es de $815.

Comienza la jornada con toda la red operativa

Desde las 6:00 horas, los siete tramos de la línea de Metro se encuentran completamente operativos, por lo que el servicio funciona en la totalidad de su recorrido.