El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio. Foto: referencial.

Una investigación realizada por un equipo internacional de científicos sugiere que, en personas que han desarrollado diabetes tipo 2 de aparición temprana (EOT2D, por su sigla en inglés), cerca de la mitad de los casos pueden revertirse mediante una dieta baja en calorías , combinada con un programa de ejercicio estructurado .

Usualmente, se considera EOT2D cuando se da en menores de 45 años.

Los autores afirman que se trata de un fenotipo clínico específico y en aumento, que se caracteriza por un rápido deterioro en el control de la glucosa en sangre, la aparición precoz de complicaciones y una menor esperanza de vida en comparación con la diabetes tipo 2 que se manifiesta en etapas posteriores de la vida.

Las dietas bajas en calorías pueden reducir los niveles de glucosa por debajo de los umbrales diagnósticos de la diabetes tipo 2 sin necesidad de medicación, lo que se conoce como remisión de la enfermedad.

Por otro lado, la incorporación de ejercicio estructurado puede ofrecer beneficios como una mejor condición física, la preservación de la masa muscular, una función cardíaca optimizada y una menor resistencia a la insulina.

En su estudio, los científicos evaluaron la eficacia de combinar una dieta baja en calorías con ejercicio supervisado para lograr la remisión de la EOT2D a las 24 semanas .

El equipo realizó un ensayo clínico aleatorizado, abierto y con evaluación ciega de los resultados, en tres centros ubicados en Inglaterra y Canadá.

Los centros estaban vinculados a la Universidad de Leicester, la Universidad McGill y la Universidad de Alberta.

La investigación incluyó a adultos de entre 18 y 45 años con EOT2D y obesidad que no recibían tratamiento con insulina.

Se compararon dos grupos. Uno recibió únicamente la atención médica habitual. El otro siguió una intervención que reunió una dieta baja en calorías (800–900 kcal/día), ejercicio supervisado dos veces por semana (que incluía actividades aeróbicas y de resistencia) y ejercicio autónomo una vez por semana (durante las semanas 1 a 12).

Posteriormente, esta fase fue seguida por una dieta orientada al mantenimiento del peso, acompañada de ejercicio autónomo (durante las semanas 13 a 24).

La muestra fue de 96 personas: 24 mujeres y 26 hombres en el grupo de intervención, y 21 mujeres y 25 hombres en el grupo de control.

A través de un comunicado, los autores explican que el criterio de valoración principal fue la remisión a las 24 semanas, definida mediante la hemoglobina glucosilada (HbA1c < 6,5 % [48 mmol/mol]) y la ausencia de medicación hipoglucemiante durante al menos 12 semanas.

Los criterios de valoración secundarios incluyeron la capacidad cardiorrespiratoria, la composición corporal y la estructura cardíaca.

El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio. Foto: referencial.

Cómo una dieta baja en calorías y el ejercicio pueden contribuir a la remisión de la diabetes tipo 2 temprana, según el estudio

A las 24 semanas, el equipo observó remisión en 27 de los 50 participantes del grupo de intervención , es decir, el que se sometió a una dieta baja en calorías y un programa de ejercicio estructurado.

En el grupo de control, el que no adoptó estas medidas, solo 2 de los 46 participantes presentaron remisión.

Tras realizar un ajuste estadístico, se determinó que los participantes del grupo de intervención tenían 21 veces más probabilidades de alcanzar la remisión que los del grupo de control .

El ajuste estadístico también reveló que, en promedio, los participantes del grupo de intervención perdieron 7,5 kg más que los del grupo de control para la semana 24, cifra que incluía una pérdida adicional de 6,6 kg de masa grasa .

De acuerdo a los autores, la remisión se logró sin que se produjeran acontecimientos adversos graves.

Sin embargo, precisan, la mayoría de los participantes del grupo de intervención experimentó al menos un acontecimiento adverso (43/50 frente a 6/46).

Afirman que se trató principalmente de efectos iniciales derivados de la dieta de bajo aporte calórico (por ejemplo, estreñimiento, dolor de cabeza, mareos y fatiga), los cuales terminaron por resolverse.

Los resultados del estudio fueron publicados en The Lancet Regional Health Americas.

“Nuestros hallazgos demuestran la viabilidad y eficacia de combinar ejercicio aeróbico y de resistencia estructurado con una dieta baja en calorías en casos de diabetes tipo 2 de aparición temprana, lo que respalda su potencial para generar beneficios sustanciales e integrales para la salud y el bienestar, además de favorecer la remisión de la diabetes”, sostienen los autores.

Y agregan: “Nuestras tasas de remisión se sitúan en el extremo superior de las registradas previamente en la literatura científica para ensayos de duración similar. Esto refuerza el potencial de las intervenciones estructuradas en el estilo de vida para lograr una remisión clínicamente significativa , al tiempo que demuestra, por primera vez, que tales efectos pueden alcanzarse en una población multiétnica con diabetes tipo 2 de aparición temprana mediante una intervención que combina una dieta baja en calorías con ejercicio estructurado”.

Cabe recordar que si tienes dudas relacionadas a tu salud y/o alimentación, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso y las mejores formas de abordarlo.