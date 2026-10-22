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    Sonríe en lo deportivo y lo económico: los millones que suma el Betis de Pellegrini en su campaña perfecta en Champions

    Los sevillanos vencieron por la mínima a Feyenoord y consiguieron el tercer triunfo en línea para quedar primeros junto a otros cuatro equipos. Rendimiento que le ha permitido sumar cuantiosas de dinero.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Los millones que suma el Betis de Manuel Pellegrini en la Champions League.

    Noche de marcas y récords en Sevilla. Betis de Manuel Pellegrini regresó a lo grande a la Champions League, después de sumar su tercer triunfo consecutivo en igual cantidad de partidos de la Fase de Liga de la competición. Éxito deportivo que ha trasuntado en grandes ingresos económicos.

    Después de vencer 1-0 a Feyenoord, los andaluces encaminan su clasificación, al menos a los playoffs para acceder a octavos de final, condición que logrará si arriba entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto. Hoy, el equipo está primero con campaña perfecta, al igual que el campeón Paris Saint-Germain, Real Madrid, Liverpool y Aston Villa.

    “Por estadística, en la temporada pasada clasificaron a algunos equipos con nueve y otros se quedaron afuera, por la diferencia de gol. Quedan quince por disputarse y nosotros, en la medida que cumplamos la meta, por supuesto que tenemos la ambición de llegar un poco más arriba. Debemos tener la seguridad de clasificar en los primeros veinticuatro”, resumió el Ingeniero tras ganar a los neerlandeses.

    Asimismo, este tercer resultado positivo le permite al Ingeniero superar el rendimiento de los verdiblancos en su única aparición en la máxima competición. Hace 21 años, en su estreno, la escuadra que en ese entonces dirigía el balear Lorenzo Serra Ferrer, los sevillanos solo sumaron 7 puntos en la fase grupal.

    Más dinero

    Al margen de la efervescencia y la alegría de los hinchas, la institución goza de excelente salud su contabilidad financiera. Disputar la máxima competición continental no solo significa un honor deportivo, al margen de los millonarios ingresos de premios en metálicos, distribuidos por la organización del torneo y definidos en la previa.

    Solo por disputar la Fase de Liga, la UEFA dispuso para los 36 equipos una onerosa bolsa de millones. En esta edición de la lucha por la Orejona, la confederación continental dispuso que cada una de las escuadras participantes logró una recompensa de 21,7 millones de dólares, cifra dividida en un primer pago de 20,8 millones de la misma moneda, al margen de un saldo final que supera los 870 mil.

    Al margen de esas sumas, la organización que rigen la torneo apuesta en fuertes en incentivos financieros por objetivos logrados, como una manera de dar mayor competitividad. En ese escenario, el triunfo y el empate también se traducen en millonarios cheques por rendimiento deportivo, a los cuales ha accedido la institución andaluza.

    Los tres triunfos de las Trece Barras ya le permitieron anotar en su contabilidad cerca de 7,5 millones de dólares. Es decir, alrededor de 2,5 millones de la misma unidad monetaria por cada uno de esos triunfos.

    Al margen, la UEFA propone 800 mil de la moneda norteamericana por cada empate. Suma que bien puede incrementarse en los cinco partidos siguientes que conforman esta zona de la competición, con la visita del 4 de noviembre a Borussia Dortmund como compromiso inmediato.

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