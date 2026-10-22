“La gran historia es la ausencia de Alexis Sánchez”: en Canadá fustigan al Montreal tras caer en la final ante Forge. Foto: @alexis_officia1

Alexis Sánchez no entró en la final del Campeonato Canadiense. El Montreal perdió por penales ante el Forge y la prensa local puso el foco en la ausencia del Niño Maravilla. Tras igualar 1-1 en los 120 minutos, desde los 12 pasos, la visita fue mejor y se impuso por 4-2. Con el resultado, Montreal se quedó con cinco títulos y no pudo despegarse de Vancouver Whitecaps en el historial de trofeos.

Canadian Soccer Daily publicó una nota titulada “Alexis Sánchez fue relegado al banco del CF Montreal para la final”, en la que abordó la decisión del entrenador Philippe Eullaffroy.

El medio también hizo referencia al rendimiento del atacante desde su incorporación al equipo. “Todavía no registra participaciones directas en goles con Montreal desde su fichaje de este verano”, aludiendo a la ausencia de goles y asistencias del chileno.

En la crónica también se refirieron a la situación. “La gran historia de la noche, desde la perspectiva de Montreal, fue que Sánchez no ingresara al campo de juego”, apunta.

Su falta de goles también fue analizada por Northern Tribune. “Todavía espera su primer gol y su primera asistencia”, apuntan, en relación a que no ingresara en la definición.

Por su parte, el sitio Dans les Coulisses había advertido en la previa de la final sobre las posibles consecuencias de una derrota. “El CF Montreal no tiene derecho a perder contra Forge”, apuntaban. “Sería una catástrofe”, señalaban horas antes del encuentro.