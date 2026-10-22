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    “Camina hacia la historia”: España se rinde ante el Betis de Pellegrini por su campaña perfecta en la Champions League

    La prensa local no escatima en elogios hacia el Ingeniero por su arranque en el certamen continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “Camina hacia la historia”: España se rinde ante el Betis de Pellegrini por su perfecta en la Champions League. Foto: @realbetis

    El Betis de Manuel Pellegrini sigue haciendo historia en Europa. El conjunto verdiblanco venció por 1-0 al Feyenoord y mantuvo su campaña perfecta en la fase de liga de la Champions League. Con este resultado, el equipo del Ingeniero alcanzó nueve puntos de nueve posibles.

    El histórico arranque del cuadro sevillano no pasa inadvertido en España. “El Real Betis se hace grande en Europa”, tituló Mundo Deportivo. El diario Marca apuntó a la importancia del resultado: “Camina hacia la historia”.

    Por su parte, el periódico AS encabezó su crónica con “Isco lo quiere todo”, destacando el protagonismo del mediocampista y el carácter competitivo del conjunto verdiblanco.

    Pellegrini vive un gran presente. Foto: @realbetis

    En esa línea, Estadio Deportivo celebró la racha de victorias con el titular “Sabe sufrir para amarrar un ilusionante 9 de 9”. El medio sevillano resaltó la paciencia del equipo de Pellegrini.

    A los elogios se sumó El País, que tituló “El Betis se agarra al sufrimiento para derrotar al Feyenoord y lograr un gran tres de tres”.

    Mientras tanto, La Razón destacó la efectividad de una de las grandes figuras. “Isco consigue el pleno de victorias para el Betis en la Champions”.

    La histórica campaña también recibió reconocimiento por parte de Zona Mixta, que publicó Manuel Pellegrini hace historia en la Champions con el Real Betis”, resaltando la trayectoria del técnico chileno.

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