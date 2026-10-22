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    El Brent se encumbra sobre los US$ 112 un día después de que la ENAP reportara nueva alza para bencinas y diésel en Chile

    El barril de referencia para Chile sube un 2,73% en Londres, mientras que el crudo WTI llegó a superar la barrera de los US$ 100.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Alza del petróleo

    Los precios del petróleo suben este jueves, impulsados por la preocupación ante una posible escalada del conflicto en Medio Oriente, luego de que se conociera que Estados Unidos planea retomar los ataques contra Irán.

    Los futuros del Brent, el barril de referencia para Chile, se transa en US$ 111,74, esto es un alza de 2,73% en relación al cierre de ayer. Sin embargo, más temprano llegó a máximo intradía de US$ 112,60.

    En Nueva York, el barril WTI de referencia para Estados Unidos, anota un alza de 2,21% a US$ 99,30. No obstante, en horas de la madrugada superó los US$ 100 por barril.

    Los ejércitos de Estados Unidos e Israel elaboraron planes específicos para nuevos ataques contra Irán, que se ejecutarían después de las elecciones de mitad de período del próximo mes en ese país, según reportó The New York Times, que citó a funcionarios estadounidenses no identificados.

    De acuerdo con el diario, la planificación de una operación “breve pero intensiva” está avanzando.

    A esto se suma que Washington ordenó la salida de Arabia Saudita de los empleados gubernamentales no esenciales y de sus familias.

    En una publicación en X, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, precisó que la orden aplica solo a Arabia Saudita y la justificó por el aumento de los ataques de los hutíes, alineados con Irán, contra objetivos civiles.

    La aclaración llegó después de que distintos reportes indicaran que Estados Unidos había instruido a parte de su personal en la región del Golfo a abandonarla.

    Diésel en niveles históricos en Chile

    La cotización supone mayores impactos para Chile, que importa más del 95% del petróleo que consume. Ayer, la ENAP comunicó los nuevos precios de referencia para los combustibles locales y el diésel toca un máximo histórico tras un salto de $ 91,5.

    Las bencinas, por su parte, suben en promedio $ 41,3 por litro, el segundo precio más alto y solamente superado por el registrado en marzo luego que el gobierno introdujera ajustes al Mepco, traspasando netamente el alza internacional del crudo a los precios locales.

    Más sobre:PetróleoCrudoIránMedio Oriente

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