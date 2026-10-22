Mirosevic tras asumir presidencia de la comisión de Constitución: “No vengo a frenar la agenda de seguridad, vengo a ponerle diversidad”

En medio de tensiones en el Socialismo Democrático (PS, PPD y Partido Liberal) ayer miércoles el senador del PL Vlado Mirosevic asumió la presidencia de la comisión de Constitución del Senado, luego que el senador Pedro Araya (PPD) fuera removido por sus acercamientos con el gobierno.

Con este cambio de mano, la oposición busca manejar los ritmos de la tramitación de proyectos, considerando que en esa instancia legislativa se tramitan iniciativas cruciales de la agenda de seguridad y de otras materias.

En conversación con radio Duna, Mirosevic explicó los motivos que lo llevaron a formar parte y presidir la comisión.

“Había un gran disgusto dentro de la oposición en general sobre las votaciones, la manera en que el senador Pedro Araya se estaba moviendo como presidente de la comisión, había una desazón que terminó produciendo que el comité decidiera, por una decisión mayoritaria, apartarlo de esa comisión, básicamente porque dejó de representar el sentir mayoritario de la oposición ”, sostuvo.

Mirosevic aseguró que el descontento con Araya no es nuevo, sino que respondería a actitudes que el senador habría sostenido desde hace “ya varios meses, y no por el hecho de llegar a acuerdos con el gobierno, sino por el hecho más bien de tener acuerdos individuales en la comisión, y no de un diálogo más colectivo con el resto de la oposición frente al gobierno”.

En ese sentido, manifestó que en medio de esta situación, quedó “un poco como el jamón del sándwich”.

Respecto a la reforma de seguridad, aseguró que su intención no es frenar la tramitación, sino aportar en la “diversidad” del debate.

“No vengo en ningún caso a frenar la agenda de seguridad, pero en la agenda de seguridad la voz de la oposición tiene que estar mucho más presente, que hasta ahora ha estado poco y nada” , sostuvo.

En ese sentido, aseguró que pretende “representar, no solo a mí mismo, sino que representar el sentir de la oposición en el Senado y representar esa voz frente al gobierno, de tal manera de llegar a grandes acuerdos”.

En definitiva, planteó: “No vengo a frenar la agenda de seguridad, vengo a ponerle diversidad a esa agenda. Es decir, no creo que las propuestas del gobierno sean la única agenda de seguridad”.

“Esa propuesta de tres parlamentarios de la comisión tampoco está escrita en piedra. O sea, nosotros mañana podemos lograr conseguir un acuerdo mucho mayor y con más parlamentarios y lograr finalmente una nueva reforma”, indicó.

En ese sentido, dijo estar “disponible al diálogo. Lo he estado siempre en mi historia política, no tengo ningún problema con los acuerdos, nunca los he satanizado, creo que le hacen bien a la democracia, son propios de la democracia, pero hay un límite respecto de la seguridad y el límite primero es la democracia liberal como base, segundo tiene que ver con no utilizar esto como propaganda política”.