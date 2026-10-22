El choque público entre Bruno Fernandes y el técnico de Manchester United tras ser goleados en la Champions League

Este miércoles se dio una de las grandes sorpresas de la Champions Leauge. El Como italiano superó por 4-1 a Manchester United por la tercera fecha de la Fase de Liga de la Champions League.

Una derrota que golpeó duro en la interna de los Diablos Rojos. El resultado generó la indignación del portugués Bruno Fernandes contra el técnico Michael Carrick.

“Empezamos con mal pie, nos marcaron muy pronto. No hubo mucha presión sobre el balón, tampoco muchos buenos movimientos sin balón”, comenzó señalando en la transmisión oficial del encuentro.

“Encajar el gol tan pronto nos hace sentir que entramos al partido ya con una mentalidad de derrota”, agregó sobre el tanto recibido a los dos minutos de juego.

También acusó falta de valentía para salir a abrumar al rival. “Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y a veces dejar un poco de espacio a la espalda e intentar recuperar el balón en el primer momento, esperarles, darles el balón”, explicó.

“Pero a veces, cuando le das demasiado el balón a estos equipos, ganan confianza. Tienen tantos jugadores detrás del balón que te hacen correr mucho, hacen que nos frustremos”, complementó.

Luego, se le preguntó a Fernandes sobre si el plan táctico había sido un error. “Eso le corresponde al entrenador y al cuerpo técnico verlo. No me corresponde a mí. A veces tenemos que ser más valientes en la presión, tratar de asumir el riesgo de llevar esa presión muy arriba y hacer que ellos se sientan incómodos, como ellos nos hicieron sentir a nosotros”, expuso.

Esta manera de enfrentar el duelo la graficó poniendo a la propuesta de Como como ejemplo. “El defensa central venía a marcarme hasta el final, hasta en mi propio campo. Creo que a veces teníamos que hacer eso como equipo y no fuimos capaces”.

“Un equipo que quiere jugar por el centro y al que le gustan estas pequeñas conexiones, si le das demasiado tiempo con el balón para pensar y para rotar por el centro del campo, crean un gran espacio por fuera. Eso es lo que hicieron. Y el primer gol también viene de eso”, analizó Fernandes.

Por otro lado, la respuesta del entrenador también fue conflictiva, pues apuntó a sus jugadores. “Voy a analizar lo que hemos hecho. Lo que importa es la motivación, el propósito y la intensidad del fútbol. Hoy no lo hicimos. No se puede elegir cuándo rendir o no, cuándo darlo todo o no”, indicó en conferencia de prensa.

“Por el viaje que hicieron los hinchas a Italia, tengo que disculparme por el rendimiento, por todo lo que hicieron para llegar hasta aquí esta noche, tener que ver un rendimiento así, lo siento muchísimo por ellos. No hay excusas de ningún tipo. Es inaceptable”, complementó

De esta forma, el Manchester United acumula siete partidos consecutivos sin victorias entre todas las competencias. Su último triunfo fue por 4-0 contra Sabah por la primera fecha de la fase de liga de la Champions League a inicios de septiembre.