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    “Este sistema frontal se encuentra activo”: Senapred hace balance y cifra en 300 las viviendas afectadas

    Desde la institución detallaron también que se registran 31 personas damnificadas, 178 albergados y 40 aislados. De los albergados, 104 pertenecen a la Región Metropolitana.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó este jueves que más de 300 viviendas se han visto afectadas por el sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

    De acuerdo con el último balance del organismo, tres viviendas han resultado destruidas: dos en la Región de Valparaíso y una en la de Coquimbo. Asimismo, 15 presentan daños mayores y 271 registran daños menores. A estas se suman otras 90 que se encuentran en evaluación.

    Según explicaron desde Senapred, de las viviendas con daños menores, 130 corresponden a la Región del Biobío, específicamente a Hualpén debido a anegamientos y filtraciones.

    De igual forma, en la Región de Arauco, informan que “se registra amenaza a viviendas, debido a la posibilidad de una remoción en masa, la cual presenta una alta exposición y vulnerabilidad de la comunidad en el sector de Villa El Mirador”.

    Afectación a personas y suministro eléctrico

    Respecto a la afectación a personas, desde Senapred detallaron que se registran 31 personas damnificadas, 178 albergados y 40 aislados. De los albergados, 104 pertenecen a la Región Metropolitana, debido a la evacuación preventiva de los campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

    Según detalló la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, “en la Región Metropolitana el estero Lampa al momento no presenta problemas de desbordes según lo indicado por la Dirección de Obras Hidráulicas. Por otro lado, se mantiene el monitoreo de la situación de 35 personas aisladas debido al desborde del estero Colina” en la comuna del mismo nombre.

    En relación al suministro eléctrico, de acuerdo a los datos entregados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 14 mil personas se encuentran sin energía a nivel nacional.

    De estos la gran mayoría pertenece a la Región del Biobío (7.547), Región del Maule (3.119) y Región de La Araucanía (2.118).

    Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas informa que se registran 17 caminos interrumpidos en las regiones de Coquimbo (13) y Valparaíso (4) y 12 quebradas activadas en Coquimbo.

    A raíz del sistema frontal, desde la Dirección Meteorológica de Chile mantienen una alerta por viento moderado a fuerte en la Región de Coquimbo, así como un aviso por probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en zonas entre las regiones de Coquimbo y Biobío.

    También se mantiene un aviso por precipitaciones para las regiones del Maule, Ñuble y Biobío y por probables tormentas eléctricas para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    “Teniendo en consideración que este sistema frontal se encuentra activo en parte del territorio nacional, mantenemos las recomendaciones de permanecer informados por los canales oficiales, no exponerse a situaciones de riesgo y respetar las instrucciones de los organismos de emergencia”, sostuvo la directora de Senapred.

    Más sobre:SenapredSistema frontalViviendas afectadasBalanceLluvias

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