SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Operadores elevan cálculo para la inflación esperada a un año, pero ven tasa congelada en 4,5% por 24 meses

    Expertos consultados por el Banco Central esperan que el IPC anote una variación de 0,5% en octubre y noviembre.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    14 Agosto 2025 Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

    Una variación de 0,5% registraría el IPC de octubre, según la mediana de las respuestas de los 62 operadores financieros consultados por el Banco Central en la encuesta previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 28 de octubre. Para noviembre esperan la misma cifra y, para diciembre, un alza de 0,1%.

    Con ello, la inflación proyectada para los próximos 12 meses subió a 3,7%, dos décimas sobre la encuesta posterior a la RPM de septiembre. Es el quinto aumento consecutivo y el nivel más alto desde abril. El registro está por encima del centro de la meta del Banco Central (3%), aunque dentro del rango de tolerancia.

    También se movió el horizonte de dos años, que es el que guía la política monetaria. Para el período de 13 a 24 meses, los operadores prevén una inflación de 3,2%, frente al 3,1% de la medición anterior y al 3,0% que mantuvieron entre junio y septiembre.

    Pese a eso, no esperan cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM). La mediana la sitúa en 4,5% en la reunión de este mes, en la de diciembre y en las primeras de 2027, y la mantiene en ese nivel a 12 y 24 meses.

    Las respuestas, sin embargo, muestran un sesgo alcista: el decil 9 ubica la tasa en 4,75% en enero y en 5% desde marzo de 2027.

    El ajuste más fuerte fue en el tipo de cambio. Los operadores esperan que el dólar se ubique en $980 tanto a 7 como a 28 días, sobre los $945 y $940 que proyectaban, respectivamente, en septiembre. Es el mayor valor esperado desde marzo de 2025.

    La encuesta se da en medio de un débil desempeño de la economía, con proyecciones de crecimiento cercanas a 0% para 2026, y de presiones inflacionarias asociadas al alza de los combustibles y del tipo de cambio.

    Más sobre:IPCInflaciónDólar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Lo más leído

    1.
    ISP finalmente aprueba venta en Chile de la versión genérica del medicamento para adelgazar, Ozempic

    ISP finalmente aprueba venta en Chile de la versión genérica del medicamento para adelgazar, Ozempic

    2.
    Caída del Fondo E: Marcel defiende acción del gobierno anterior y Vergara dice que responsabilidad es de los gestores

    Caída del Fondo E: Marcel defiende acción del gobierno anterior y Vergara dice que responsabilidad es de los gestores

    3.
    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    4.
    Los cinco frentes que se abrieron para las AFP tras el desplome del Fondo E

    Los cinco frentes que se abrieron para las AFP tras el desplome del Fondo E

    5.
    El Brent se encumbra sobre los US$ 112 un día después de que la ENAP reportara nueva alza para bencinas y diésel en Chile

    El Brent se encumbra sobre los US$ 112 un día después de que la ENAP reportara nueva alza para bencinas y diésel en Chile

    6.
    BCI y Scotiabank piden la quiebra del segundo mayor importador de bicicletas por incumplir pagos en reorganización

    BCI y Scotiabank piden la quiebra del segundo mayor importador de bicicletas por incumplir pagos en reorganización

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Rennes en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Juventus vs. Rennes en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial
    Chile

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”
    Negocios

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Operadores elevan cálculo para la inflación esperada a un año, pero ven tasa congelada en 4,5% por 24 meses

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia
    Tendencias

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día

    Con un tenso momento con el Philippe Eullaffroy: la razón del desprecio del técnico del Montreal a Alexis Sánchez
    El Deportivo

    Con un tenso momento con el Philippe Eullaffroy: la razón del desprecio del técnico del Montreal a Alexis Sánchez

    A petición de Jorge Uauy y varios clubes: Pablo Milad cita a presidentes del fútbol chileno tras la visita de la FIFA

    El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI
    Cultura y entretención

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China
    Mundo

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    Tribunal Penal Internacional (TPI) es galardonado con el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato