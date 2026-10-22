Operadores elevan cálculo para la inflación esperada a un año, pero ven tasa congelada en 4,5% por 24 meses

Una variación de 0,5% registraría el IPC de octubre, según la mediana de las respuestas de los 62 operadores financieros consultados por el Banco Central en la encuesta previa a la Reunión de Política Monetaria (RPM) del 28 de octubre. Para noviembre esperan la misma cifra y, para diciembre, un alza de 0,1%.

Con ello, la inflación proyectada para los próximos 12 meses subió a 3,7%, dos décimas sobre la encuesta posterior a la RPM de septiembre. Es el quinto aumento consecutivo y el nivel más alto desde abril. El registro está por encima del centro de la meta del Banco Central (3%), aunque dentro del rango de tolerancia.

También se movió el horizonte de dos años, que es el que guía la política monetaria. Para el período de 13 a 24 meses, los operadores prevén una inflación de 3,2%, frente al 3,1% de la medición anterior y al 3,0% que mantuvieron entre junio y septiembre.

Pese a eso, no esperan cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM). La mediana la sitúa en 4,5% en la reunión de este mes, en la de diciembre y en las primeras de 2027, y la mantiene en ese nivel a 12 y 24 meses.

Las respuestas, sin embargo, muestran un sesgo alcista: el decil 9 ubica la tasa en 4,75% en enero y en 5% desde marzo de 2027.

El ajuste más fuerte fue en el tipo de cambio. Los operadores esperan que el dólar se ubique en $980 tanto a 7 como a 28 días, sobre los $945 y $940 que proyectaban, respectivamente, en septiembre. Es el mayor valor esperado desde marzo de 2025.

La encuesta se da en medio de un débil desempeño de la economía, con proyecciones de crecimiento cercanas a 0% para 2026, y de presiones inflacionarias asociadas al alza de los combustibles y del tipo de cambio.