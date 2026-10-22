Vallejo embiste contra el gobierno por rebaja de penas a condenados por delitos sexuales a menores y acusa “señal de impunidad”

Una dura descarga contra el gobierno del Presidente José Antonio Kast fue la que realizó la exministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), a raíz del nuevo criterio para rebajar las penas a condenados por delitos sexuales.

En concreto, la militante comunista criticó al Ejecutivo luego de una nota del medio Interferencia que reveló que el Ministerio de Justicia ha rebajado la condena de 56 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores de edad.

La exportavoz, en un video publicado en su cuenta de Instagram, cuestionó: “Cómo es posible que este gobierno que se autodefinió como el gobierno de emergencia, el gobierno de la seguridad, el gobierno de ‘con mis niños no te metas’, haya decretado sin orden de la Corte Suprema la rebaja de condena a 56 abusadores sexuales y violadores de menores de edad. Creo que es gravísimo”.

“O sea, ¿Esta es la señal que quieren darle a la sociedad, este es el país que quieren construir? ¿Esta es la sensación de impunidad que quieren generar? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con los menores de edad que quizá en estos momentos están siendo abusados? O sea, se genera una desconfianza en el sistema tremenda", remarcó.

Y luego agregó: “Y lo peor es que mienten o no manejan bien la información. O sea, dicen que la ley los obliga, pero la ley no los obliga. La ley que fue publicada en febrero del 2022 excluyó explícitamente de la posibilidad del beneficio de la rebaja de condenas a quienes cometieron delitos de abuso sexual contra menores de edad”.

La otrora secretaria de Estado explicó que “lo que ha pasado es que en muchos casos la Corte Suprema no ha querido interpretarlo retroactivamente. No interpretarlo retroactivamente para los casos previos al 2022. Pero no hay una especie de doctrina de la Corte Suprema respecto a estos. Todos los casos se ven uno por uno. Y por eso vale la pena siempre pelearlos. Y por eso el gobierno anterior, nuestro gobierno, en todas las solicitudes que se le extendieron al Ministerio de Justicia de rebajar penas a estos delincuentes, se les dijo que no, se rechazaron cada una”.

Vallejo dijo que por esta razón “a mucha gente nos tiene indignada esta situación. Es muy grave el precedente que genera. Es muy grave cómo el gobierno sigue defendiendo este cambio de criterios que ellos aplicaron. Que no es más ni menos que una señal de impunidad. Y además tan contradictorio con lo que dicen defender”.

En la parte final, la comunista apuntó que espera que “esto se revierta o se hagan valer las responsabilidades políticas del caso. Ya es demasiado. Ha costado mucho tiempo construir y lograr justicia para las víctimas de los delitos, de los más graves y delicados como son los delitos de abuso sexual contra menores”.

Las palabras de Vallejo, además, fueron replicadas por el expresidente Gabriel Boric en sus historias de Instagram.