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    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    Un memorando firmado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, concede al Departamento de Seguridad Nacional el préstamo por siete meses del Sistema de Denegación Activa, un dispositivo no letal que provoca una sensación de quemazón en la piel. Funcionarios fronterizos han discutido su uso para dispersar multitudes, una opción que en el pasado se frenó por dudas legales y de eficacia.

    Por 
    Ignacio Vera
    El Sistema de Negación Activa de Estados Unidos. Foto: Archivo

    El Pentágono concedió al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) permiso para probar un arma de “rayos de calor” de grado militar y desarrollar tácticas para su posible empleo en operaciones en la frontera sur de Estados Unidos.

    La autorización consta en un memorando firmado el mes pasado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, al cual tuvo acceso CNN.

    El arma, denominada oficialmente “Sistema de Denegación Activa” (Active Denial System o ADS), es un dispositivo no letal que emite un haz invisible de ondas electromagnéticas con un alcance de alrededor de 800 metros, según el Ejército estadounidense.

    Al entrar en contacto con la piel humana, el haz de energía provoca una sensación de quemazón que funcionarios del Pentágono han comparado con el golpe de calor que se percibe al abrir un horno encendido. De acuerdo con fuentes militares, el “efecto de hormigueo” resultante dura entre 10 y 15 minutos y genera “un impulso instintivo e irresistible de huir” para escapar de esa sensación.

    Según consignó CNN, el despliegue de esta arma en la frontera supondría una medida sin precedentes, incluso para la administración de Donald Trump, que ha convertido la seguridad fronteriza y el endurecimiento de las políticas migratorias en una de sus principales prioridades.

    “Préstamo temporal”

    La solicitud del DHS no especificaba dónde ni cómo se probaría el arma. Funcionarios actuales y antiguos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indicaron, sin embargo, que han existido discusiones internas sobre su posible uso para dispersar multitudes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

    Agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Foto: Archivo Carlos Osorio

    Un exfuncionario estadounidense consultado anónimamente por la cadena de televisión agregó que las autoridades también consideraron desplegar el sistema durante episodios de disturbios internos, incluido el final del primer mandato del presidente Trump, cuando estallaron protestas a raíz del asesinato de George Floyd y el movimiento Black Lives Matter.

    El memorando del Pentágono autorizó el “préstamo temporal” de una unidad del ADS por un período de siete meses a partir de septiembre y estipula que el equipo “no será operado por personal del Departamento de Defensa”.

    La cláusula eximiría al Pentágono de cualquier responsabilidad sobre la forma en que finalmente se despliegue este sistema de energía dirigida.

    El texto establece, además, que el DHS es el único responsable del “empleo del sistema, su uso y el desarrollo de tácticas, técnicas y procedimientos” asociados.

    Al finalizar el plazo, el DHS podrá presentar una solicitud adicional para seguir utilizando el sistema en operaciones fronterizas, en función de las necesidades, según explicó un funcionario de defensa a la cadena estadounidense.

    “La CBP evalúa continuamente nuevas tecnologías, especialmente aquellas que mejoran la eficacia operativa y fortalecen las capacidades para cumplir su misión”, señaló un portavoz de la agencia en una declaración a CNN.

    Consultado al respecto por el medio, el Pentágono derivó las preguntas al Departamento de Seguridad Nacional.

    Usos evaluados y descartados

    El Ejército estadounidense desplegó brevemente el sistema en Afganistán hace casi dos décadas, pero finalmente decidió no utilizarlo durante operaciones de combate activo.

    También consideró emplearlo para el control de multitudes en instalaciones estadounidenses en el extranjero donde entonces mantenía a detenidos por terrorismo, aunque descartó su uso para ese fin, según CNN.

    Inmigrantes huyen para esconderse de la Patrulla Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México. Foto: Archivo Jose Luis Gonzalez

    La CBP contempló en el pasado la posibilidad de utilizar el sistema en zonas con una alta concentración de cruces irregulares. Las autoridades fronterizas también debatieron su uso como herramienta para dispersar multitudes, aunque el arma nunca llegó a desplegarse.

    El sector de la Patrulla Fronteriza de El Centro -que abarca cerca 113 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México- evaluó el sistema hace varios años, cuando Rodney Scott, actual comisionado de la CBP, estaba al frente de esa zona.

    En ese momento se analizaba si podía ayudar a los agentes reducir la afluencia de cruces de inmigrantes. Una de las consideraciones en evaluación era si el sistema podía derivar en un mayor número de rescates en caso de que las personas quedaran incapacitadas por la tecnología.

    Sin embargo, no está claro por qué no se implementó.

    En 2018, antes de las elecciones de medio término de ese año, funcionarios de la CBP también evaluaron utilizar el arma contra los migrantes. La entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, descartó la idea.

    Dudas legales y de eficacia

    Los funcionarios enfrentaron obstáculos relacionados con aspectos legales, el uso de la fuerza, la eficacia y posibles problemas de soberanía, en especial si el sistema se utilizaba contra personas que, encontrándose en México, aún no hubieran cruzado a territorio estadounidense.

    La principal preocupación, no obstante, era si el arma podía causar daños, directos o indirectos, a las personas.

    Migrantes detenidos por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Foto: Archivo JOSE LUIS GONZALEZ

    “Aunque se esté obligando a la gente a retroceder hacia el río, no se quiere que entren en el agua y se ahoguen”, dijo un exfuncionario de la CBP al referirse a esa preocupación.

    “Teniendo en cuenta el costo, la capacitación necesaria y las políticas que habría que establecer, ¿realmente vale la pena el esfuerzo?”, se preguntó.

    El problema radicaba en tratar a los inmigrantes y a los ciudadanos como si fueran combatientes enemigos”, aseguró un exfuncionario del DHS al tanto de las deliberaciones previas sobre el uso de esta arma contra los migrantes.

    “Por norma general, los tratos inhumanos suelen ser rechazados”, añadió.

    Más recientemente, algunos agentes de la Patrulla Fronteriza han cuestionado si realmente necesitan esta herramienta, dado el bajo número de cruces fronterizos y el aumento de personal, según señaló otro exfuncionario de la CBP.

    Más sobre:PentágonoDepartamento de Seguridad NacionalMéxicoSistema de Denegación ActivaRayo de calorPete HegsethDonald TrumpMigraciónEstados UnidosPatrulla FronterizaMundo

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