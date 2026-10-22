Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

“Un escándalo, un escándalo inaceptable, pero inaceptable”. Con estas palabras, la excandidata presidencial, Evelyn Matthei, se refirió a la caída que experimentaron los fondos más conservadores del sistema de pensiones, pero particularmente el E, el cual se desplomó 10,39% entre enero y septiembre.

La exministra del Trabajo en el gobierno de Sebastián Pñera dijo que en esto hay responsabilidades compartidas entre las administradoras y el regulador que, en su opinión, debió haber frenado las operaciones vía swap.

“ La primera responsabilidad claramente es de la primera que decidió invertir en swaps . La segunda responsabilidad es de la Superintendencia (de Pensiones) que no los paró en seco de inmediato. Pero de inmediato”, sostuvo en conversación con radio ADN.

Sobre el papel del regulador, la exacaldesa dijo que no basta con haberles advertido a las AFP su exposición al riesgo, sino que debió haberles prohibido ejecutar esas operaciones.

“ El riesgo de perder pone en riesgo el sistema por completo . Eso es imperdonable, imperdonable. No, yo estoy indignada con esto”, enfatizó la economista quien además sostuvo que “obviamente” deben haber compensaciones.

Matthei criticó duramente a las AFP.

Matthei insistió que en esta situación hay un “daño feroz” a los afiliados pero, incluso más grave aún, a la credibilidad del sistema. “Este es un cagazo de aquellos”, afirmó.

“Cómo no fueron capaces los directores, los directores de Finanzas (de las AFP), cómo no fueron capaces de entender que si efectivamente subían las tasas de interés -y tú no eres mago y no tienes una bola de cristal y por lo tanto no puedes decir que eso nunca va a ocurrir-, cómo no previeron que podían tener pérdidas enormes y que eso iba a poner en riesgo todo el sistema ”, cuestionó.

En ese contexto, salió al paso de la defensa de las AFP de que las operaciones se hicieron en el marco de la Ley. Y aunque reconoce que el sistema tiende a favorecer lo que los expertos han denominado como “efecto manada”, dijo de manera enfática que “aquí hay culpas”.

“No me vengan a decir que todo es legal. No es todo legal”, dijo Matthei, agregando que la normativa también dice que las inversiones deben regirse por ciertos principios y que el del Fondo E es la estabilidad. “Y dentro de la estabilidad no caben los Swaps”.

La economía, las bencinas y el ministro Quiroz

La excandidata presidencial también abordó la situación de la economía chilena, pero particularmente el impacto que ha tenido el fuerte aumento en el precio de los combustibles.

Y en esa línea, criticó duramente al gobierno.

Matthei admitió que la estrechez fiscal hacía extremadamente difícil que el Mepco, a través de las platas fiscales, pueda absorber todas las alzas internacionales del precio del crudo. Y en ese sentido, respalda el argumento del gobierno que finalmente generó el denominado bencinazo de marzo.

Fuerte alza de las bencinas y el diesel. Andres Perez

Sin embargo, cargó contra el Ejecutivo por las señales contradictorias en el uso de las platas públicas. En ese sentido, criticó la reducción de las contribuciones a los adultos mayores (“de la gente que más tiene”) que son del orden de los US$ 220 millones, el nombramiento de embajadores políticos y hasta el pago de altas remuneraciones en la administración pública a personas recién egresadas de la universidad.

“ Las señales son muy importantes , porque tú le estás diciendo a los chilenos, ‘¿sabes qué más? Usted lo va a pasar mal, pero nosotros también. Y nosotros nos vamos a bajar nuestras remuneraciones, y la cantidad de gente (en el Estado), y vamos a ir reduciendo’...., pero nada de eso ha sucedido. Al contrario ”, comentó.

Matthei criticó al ministro Jorge Quiroz. Dedvi Missene

La excalcaldesa de Providencia fue consultada también por la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a propósito de las críticas que le hizo el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien sostuvo que si no cambia, el gobierno se debe buscar otra persona para el cargo.

En ese contexto, afirmó que el rol de un ministro de Hacienda es muy difícil y que deben tener mucho cuidado con lo que digan porque, dijo, la gente es muy sensible cuando está pasando muy mal.