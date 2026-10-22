Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

Una visión bastante crítica de lo sucedido en el Socialismo Democrático, con la salida de Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, tiene el exsenador y exmilitante PPD, Felipe Harboe.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el también exconvencional constituyente advirtió que el reemplazo de Araya de la instancia legislativa es consecuencia de los celos de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, al no lograr un acuerdo con el gobierno y el oficialismo por la reforma constitucional en materia de Seguridad.

Así sobre lo sucedido Harboe sostuvo en primer lugar que: “ En el mundo de la centroizquierda y la izquierda se ha ido instalando una especie como de cultura de cancelación al que piensa distinto, al que se atreve, no digo cruzar la vereda, ni siquiera cruzar la vereda, sino que es mantener una lógica de buscar acuerdos”.

Para Harboe, la principal responsable de la salida del PPD de la instancia legislativa es la timonel socialista, Paulina Vodanovic: “ Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del partido (PS) que dijo, ‘oye, me dejaron fuera esta negociación’. Eso fue. A lo mejor no se puede decir así, porque suena feo, ¿no?“.

Así al ser consultado si Vodanovic estuvo destrás del reemplazo de Araya, el exdiputado señalo: “O sea, evidentemente. Juan Luis Castro no se moverá un metro sin la autorización de la presidenta del partido. Está claro. Entonces, ojo, yo creo que la política tiene que ser más de frente, con más prudencia.

Harboe también sostuvo que en el PPD tuvieron que estar de acuerdo con la salida de Araya y que hoy proyectando las consecuencias de esta están intentando disminuir los daños.

“Probablemente hoy día se dan cuenta (en el PPD) que el senador Araya dice: ‘A ver momentito, si yo salgo, se cae el acuerdo de la presidencia del Senado, se cae el acuerdo administrativo de las comisiones y en una de esas renuncia al PPD. Porque en estricto rigor el senador Araya no puede repostular, por el límite de la elección, y por tanto el PPD, entre comillas, no le es relevante el punto de vista de su futuro político”.

“Entonces en ese escenario el PPD retrocede rápidamente y dice, ‘chuta, hagamos como que no sabíamos y salgamos a defender a Araya porque nos conviene’”, complementó.

Harboe, quien en 2020 fue protagonista de una situación similar, cuando el entonces senador PPD Guido Girardi impulsó su salida de de la misma instancia legislativa para instalar al entonces independiente Araya, sostuvo que la situación no le pareció bien en esa oportunidad y tampoco le parece bien hoy.

“Él (Girardi) no pudo soportar (por el proyecto de límite a la reeelección) que no podía postular de nuevo, él, Juan Pablo Letelier y otros, y se indignaron. Y bueno, está bien, porque es el costo que uno tiene que pagar. Y por eso fue que ocurrió que había un acuerdo firmado político, que yo iba a ser presidente del Senado, y lo desconoció Girardi y compañia, con el apoyo de Araya, a quien yo apoyo hoy día porque me parece que yo lo que defiendo es un principio, no personas”.

Finalmente, consultado sobre si la tensión entre el PS y el PPD será superada en el corto plazo, Harboe manifestó que: “Yo creo que va a pasar en la medida que resuelvan bien lo de Pedro Araya. Va a depender más de él, creo yo, y de cómo, de qué, el PS esté dispuesto a hacer”.

Revisa la entrevista completa acá: