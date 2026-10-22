SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    En conversación con el programa Desde la Redacción el exsenador apuntó sus dardos a Paulina Vodanovic por la salida del PPD de la instancia legislativa y acusa una "cultura de la cancelación" en el sector.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Una visión bastante crítica de lo sucedido en el Socialismo Democrático, con la salida de Pedro Araya (PPD) de la Comisión de Constitución, tiene el exsenador y exmilitante PPD, Felipe Harboe.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el también exconvencional constituyente advirtió que el reemplazo de Araya de la instancia legislativa es consecuencia de los celos de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, al no lograr un acuerdo con el gobierno y el oficialismo por la reforma constitucional en materia de Seguridad.

    Así sobre lo sucedido Harboe sostuvo en primer lugar que: “En el mundo de la centroizquierda y la izquierda se ha ido instalando una especie como de cultura de cancelación al que piensa distinto, al que se atreve, no digo cruzar la vereda, ni siquiera cruzar la vereda, sino que es mantener una lógica de buscar acuerdos”.

    Para Harboe, la principal responsable de la salida del PPD de la instancia legislativa es la timonel socialista, Paulina Vodanovic: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del partido (PS) que dijo, ‘oye, me dejaron fuera esta negociación’. Eso fue. A lo mejor no se puede decir así, porque suena feo, ¿no?“.

    Así al ser consultado si Vodanovic estuvo destrás del reemplazo de Araya, el exdiputado señalo: “O sea, evidentemente. Juan Luis Castro no se moverá un metro sin la autorización de la presidenta del partido. Está claro. Entonces, ojo, yo creo que la política tiene que ser más de frente, con más prudencia.

    Harboe también sostuvo que en el PPD tuvieron que estar de acuerdo con la salida de Araya y que hoy proyectando las consecuencias de esta están intentando disminuir los daños.

    “Probablemente hoy día se dan cuenta (en el PPD) que el senador Araya dice: ‘A ver momentito, si yo salgo, se cae el acuerdo de la presidencia del Senado, se cae el acuerdo administrativo de las comisiones y en una de esas renuncia al PPD. Porque en estricto rigor el senador Araya no puede repostular, por el límite de la elección, y por tanto el PPD, entre comillas, no le es relevante el punto de vista de su futuro político”.

    “Entonces en ese escenario el PPD retrocede rápidamente y dice, ‘chuta, hagamos como que no sabíamos y salgamos a defender a Araya porque nos conviene’”, complementó.

    Harboe, quien en 2020 fue protagonista de una situación similar, cuando el entonces senador PPD Guido Girardi impulsó su salida de de la misma instancia legislativa para instalar al entonces independiente Araya, sostuvo que la situación no le pareció bien en esa oportunidad y tampoco le parece bien hoy.

    “Él (Girardi) no pudo soportar (por el proyecto de límite a la reeelección) que no podía postular de nuevo, él, Juan Pablo Letelier y otros, y se indignaron. Y bueno, está bien, porque es el costo que uno tiene que pagar. Y por eso fue que ocurrió que había un acuerdo firmado político, que yo iba a ser presidente del Senado, y lo desconoció Girardi y compañia, con el apoyo de Araya, a quien yo apoyo hoy día porque me parece que yo lo que defiendo es un principio, no personas”.

    Finalmente, consultado sobre si la tensión entre el PS y el PPD será superada en el corto plazo, Harboe manifestó que: “Yo creo que va a pasar en la medida que resuelvan bien lo de Pedro Araya. Va a depender más de él, creo yo, y de cómo, de qué, el PS esté dispuesto a hacer”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónFelipe HarboePPDPedro ArayaPaulina VodanovicComisión de Constitución

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    La marea que llevó a Los Piures a Pichilemu

    Lo más leído

    1.
    Mirosevic tras asumir presidencia de la comisión de Constitución: “No vengo a frenar la agenda de seguridad, vengo a ponerle diversidad”

    Mirosevic tras asumir presidencia de la comisión de Constitución: “No vengo a frenar la agenda de seguridad, vengo a ponerle diversidad”

    2.
    Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

    Paz Charpentier (REP): “La desaprobación del gobierno tiene que ver más con la frustración de décadas en Chile que con algo particular de la administración vigente”

    3.
    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    Mirosevic asume presidencia de Constitución tras salida de Pedro Araya y Longton da por desahuciado acuerdo administrativo

    4.
    Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

    Las condiciones de Gonzalo Arenas para asumir como subsecretario y su debut con una nueva pauta de vocerías

    5.
    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    Gobierno fundamenta las rebajas de condena otorgadas a 56 sentenciados por abuso sexual 

    6.
    En medio de caída en encuestas, Kast asegura que el próximo año “será extraordinario”

    En medio de caída en encuestas, Kast asegura que el próximo año “será extraordinario”

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    La terapia para la osteoartritis de rodilla donde el 80% reportó un alivio de dolor significativo sin cirugía

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    Alerta mundial por fallas de seguridad en PHP obliga a desconectar sitios web de gobiernos europeos

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 21 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Temblor hoy, jueves 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial
    Chile

    Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

    Harboe por salida de Araya de Constitución: “Seamos claros, aquí lo que hay es un celo expresado por la presidenta del PS”

    Consternación por muerte de menor de 14 años tras riña en Santiago

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”
    Negocios

    Franco Parisi eleva el tono de críticas por caída del Fondo E: “Que rueden cabezas en el sistema de AFP”

    Matthei hace dura crítica al ministro Quiroz y expresa indignación por caída del Fondo E: “Pone en riesgo el sistema por completo”

    Operadores elevan cálculo para la inflación esperada a un año, pero ven tasa congelada en 4,5% por 24 meses

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia
    Tendencias

    Ozempic genérico: qué diferencias tiene con el original y qué dicen los expertos sobre su seguridad y eficacia

    El programa que logró la remisión de diabetes tipo 2 temprana en más de la mitad de los participantes, según un estudio

    Lluvia y tormentas eléctricas: continúa la inestabilidad en Santiago hasta este día

    El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra
    El Deportivo

    El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra

    El choque público entre Bruno Fernandes y el técnico de Manchester United tras ser goleados en la Champions League

    “No hay derecho”: la indignación de Alexis Sánchez con el DT del Montreal en la final de la Copa de Canadá

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos
    Tecnología

    Meta deberá pagar US$25 mil millones por engañar a usuarios de Facebook sobre privacidad y uso de datos

    PHP2Shell: ¿Están en peligro todos los sitios creados con WordPress?

    PHP2Shell: una IA descubre una falla de seguridad que amenaza a millones de sitios web en todo el mundo

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI
    Cultura y entretención

    Cuando el río Mapocho inundó las calles de Santiago, arrastró a la gente y destruyó un puente en el siglo XVI

    Solange Lackington encarna a un García Lorca contemporáneo en GAM

    Handle with Care: cómo un lado B de George Harrison creó a Traveling Wilburys

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China
    Mundo

    Lana Nusseibeh, la diplomática de EAU que se suma a la carrera por la ONU y que busca el apoyo de EE.UU. y China

    El Pentágono autoriza el posible uso de un arma de “rayos de calor” para la frontera con México

    Tribunal Penal Internacional (TPI) es galardonado con el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho
    Paula

    Las mujeres que están reinventando la perfumería de nicho

    Ensalada Waldorf

    Hablemos de amor: aprender a amar como se ama a un gato