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    Tribunal Penal Internacional (TPI) es galardonado con el Premio Sájarov 2026 del Parlamento Europeo

    La ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo coincidiendo con el último pleno de la Eurocámara del año.

    Por 
    Europa Press
    Sede del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya (Países Bajos). Foto: Europa Press TONY WEBSTER (TPI)

    El Tribunal Penal Internacional (TPI), objeto de sanciones de Estados Unidos por sus investigaciones por genocidio en Gaza, ha sido galardonado con el premio Premio Sájarov 2026 a la Libertad de Conciencia, el premio anual que otorga cada año el Parlamento Europeo, según han confirmado diversas fuentes parlamentarias a Europa Press.

    Así lo ha decidido la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, que reúne a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, y a los líderes de los grupos políticos. Eso sí, la ceremonia de entrega tendrá lugar el 16 de diciembre en la ciudad francesa de Estrasburgo coincidiendo con el último pleno de la Eurocámara del año.

    El Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia se concede cada año a personas u organizaciones destacadas por su defensa de los Derechos Humanos y las libertad fundamentales. En 2025 se reconoció con el premio al periodista y activista bielorruso de origen polaco Andrzej Poczobut y a la periodista georgiana Mzia Amaglobeli.

    Más sobre:Premio SájarovTribunal Penal InternacionalTPIParlamento EuropeoGazaLibertad de ConcienciaMundo

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