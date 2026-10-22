A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Femenino Sub 17. Foto referencial de redes sociales: Jovino Henríquez - FFCh.

Este jueves llega el siguiente desafío para la Roja Femenina Sub 17, con el partido de Chile contra México por el Mundial de Marruecos de la categoría juvenil.

Se trata del segundo cruce para las dirigidas por Vanessa Arauz, luego del empate 1-1 obtenido ante Australia en el debut del campeonato.

Cuándo juega Chile vs. México

El partido de Chile contra México es este jueves 22 de octubre a las 15:00 horas de nuestro país.

Para este compromiso las selecciones se miden en la Cancha 4 del Women’s Football Complex, centro deportivo de Rabat, Marruecos.

Dónde ver a Chile vs. México

El partido de Chile contra México por el Mundial Femenino Sub 17 se transmite en el canal DSports+ .

La cobertura online del compromiso internacional va por el sitio web de Chilevisión Deportes, la app MiCHV y la plataforma DGO.