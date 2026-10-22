Lawrence Vigouroux atraviesa por el mejor momento de su carrera. Está consolidado en el arco de la Selección y convertido en un pilar del Swansea, que lidera la tabla de la Championship, la segunda categoría del fútbol inglés y, paralelamente, una de las diez mejores ligas en el mundo. Varios escalafones le asignan el sexto puesto.

Hay otro elemento que aporta a la consideración. La escuadra de Gales lidera la tabla del torneo, con 23 puntos, uno más que el West Ham United y el Middlesbrough. Aunque queda mucha temporada por delante, se perfila como firme candidato al ascenso a la Premier League.

El ranking que sitúa a Lawrence Vigouroux como un arquero top en Inglaterra

Los Cisnes lucen un registro que atañe directamente al aporte del guardameta chileno: tiene la valla menos batida del certamen. En los 11 partidos que ha disputado, con asistencia perfecta, ha recibido apenas ocho goles. Al margen de la estadística, es preciso consignar que Vigouroux ha tenido influencia directa en ese crucial número.

El golero es, por ejemplo, el que mas porterías en cero ha entregado en el torneo (cinco), un registro que en Inglaterra recibe un reconocimiento especial. Además, luce un destacado promedio de goles en contra: apenas 0,7 por encuentro.

La EFL, entidad que agrupa a todas las categorías promocionales del fútbol inglés, le añade otro reconocimiento: pone a Vigouroux al tope de la clasificación del porcentaje de atajadas. Registra un 76,4% de intervenciones exitosas en ese acápite.

La competencia es férrea. Entre los que figuran detrás de Vigouroux figuran goleros de nivel internacional, como Daniel Peretz (Southampton), Max O’Leary (West Bromwich Albion), Arthur Okonkwo (Charlton Athletic) y Nathan Trott (Cardiff City).

El año de la consolidación

A los 32 años, Vigouroux va detrás de la consolidación en una categoría que se ha forjado el respecto del planeta. La actual es la tercera campaña que cumple en el equipo galés, al que llegó en 2024, después de un ingrato paso por el Burnley.

La estadía en The Clarets es contradictoria: si bien significó su arribo a la Premier League, en la práctica no tuvo grandes efectos deportivos: no disputó ningún encuentro por el equipo que, entonces, dirigía Vincent Kompany. Venía precedido por un destacado rendimiento en el Leyton Orient, que militaba en la League Two, el cuarto nivel en el sistema de ligas inglés.