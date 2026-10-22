Más de 739 kilos de droga incautados y dos sujetos detenidos tras operativo policial

Durante la mañana de este jueves, la Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer la detención de dos sujetos y la incautación de más de 739 kilos de droga que era transportada desde el norte del país a la Región Metropolitana.

El fiscal Regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, destacó el operativo señalando que “para nosotros es sumamente relevante, no solo porque se ha incautado una cantidad de droga importante y de distinta naturaleza, sino que porque esta es la droga que finalmente genera la violencia, los homicidios, las lesiones, la violencia interfamiliar en las zonas de mucha pobreza”.

La droga, que corresponde a cocaína base, clorhidrato de cocaína, hachís, ketamina y THC en polvo, se encuentra avaluada en más de 13.5000 millones de pesos, y según informaron las autoridades era transportada en camiones acondicionados para ocultar la droga.

“Los contenedores son prácticamente los mismos que hemos estado teniendo en los últimos seis decomisos de droga en la Fiscalía Metropolitana Sur”, detalló el fiscal, a la vez que mencionó “hemos empezado a incautar drogas que antes no eran vistas en nuestro mercado nacional”.

Por su parte, el fiscal Sergio Soto se refirió a la investigación realizada, mencionando que esta tiene su origen en 2024, tras tener “antecedentes de este grupo de transportistas, de choferes, que se dedicaban a esta actividad de manera formal”.

Según explicó, “el perfil de estas personas es que ellos están vinculados, tienen condenas por el delito de tráfico de droga y que utilizan su labor frecuente, normal, para realizar estos importantes traslados de este grupo de pacientes”.

“Nosotros entendemos que esta droga tiene su origen o tiene su dominio en una cooperativa que está en el extranjero. Esta cooperativa tiene un representante, y este representante es quien contrata a estos dos choferes para realizar o materializar los transportes de droga desde el norte a la región metropolitana”, explicó.

Los detenidos corresponden a dos hombres de nacionalidad chilena.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó el operativo señalando que " este tipo de incautaciones, de decomisos, de este tipo de operativos, se debe al trabajo técnico, a los medios necesarios que estamos reforzando, a través de un aumento de presupuestos a las policías, a través de la focalización de un presupuesto importante para el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, a través de cambios legales en el Congreso".