Jordhy Thompson atraviesa por su mejor momento desde que está en el Orenburg. El delantero formado en Colo Colo anotó dos goles en el empate ante el Rodina Moscú, en su segundo doblete consecutivos. y, naturalmente, suma elogios.

Quien lidera las loas es el técnico, Ildar Akhmetzyanov. “Todos conocemos a Jordhy. Cuando toma forma y tiene muchas ganas, es extremadamente activo y prácticamente imparable”, resumió el estratega respecto de la mejor versión del chileno desde que está en el club.

“Yo, derechamente, no quería entrenarlo”: la cruda reflexión del técnico del Orenburg sobre Jordhy Thompson

Sin embargo, el entrenador no olvida la otra versión del delantero: la de los problemas personales que se tradujeron en indefiniciones que pusieron en duda el futuro del atacante en el club. La más cercana es la rebeldía en que se declaró el jugador en plena pretemporada. Mientras sus compañeros estaban trabajando, él permaneció en Chile.

“No podía entrenar hasta que firmara un contrato por sus acciones. Yo derechamente no quería entrenarlo”, declaró Akhmetzyanov. El técnico intentó explicar la distancia que mostraba Thompson respecto del club con el que mantenía contrato. “No éramos la primera opción del jugador, porque en ese momento estábamos en el último puesto”, sostuvo.

Jordhy Thompson (Foto: @fcorenburg / Instagram)

El DT también valoró que, cuando retornó, el exalbo lo hizo absolutamente comprometido. “Llegó y dijo que quería estar en el equipo. Hablamos con él, aceptó nuestras condiciones y se puso en orden. Ahora la mentalidad adecuada y un buen vestuario lo están ayudando a desarrollarse”, reveló.

Una nueva versión

Thompson está, hoy, en un plano distinto y lo reconoce. “He experimentado grandes cambios para bien: mi familia está conmigo ahora y mis hijos viajaron a Rusia. Fue mucho más difícil estar sin ellos. Estoy feliz de que todo esté saliendo bien y tengo muchas ganas de trabajar duro por el equipo”, ha declarado.

En septiembre, el ariete renovó el contrato que lo unía con el club. En ese marco, la entidad no dejó pasar el incumplimiento en que llegó a incurrir. “Prometió no llegar tarde nunca más. Bueno, ¡al menos hasta 2030!”, expresó, en tono de broma, en sus redes sociales.

“¡Estoy muy contento de que el club me haya dado la oportunidad de representar mis colores hasta el 2030! Me disculpo por mi ausencia. ¡Me doy cuenta de toda la responsabilidad que reside en mí ante el equipo y ustedes! ¡Ahora voy a trabajar el doble de duro para empezar a ayudar al equipo y traer beneficios a Orenburg!”, dijo el futbolista en esa oportunidad.