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    Política

    Senador Saavedra (PS) advierte que situaciones como la caída de fondos D y E podrían repetirse si no se toman medidas sancionatorias contra las AFP

    "Esta es una situación que si no la regulamos, si no somos capaces de instalar, al menos, un proyecto de ley que sancione esta acción imprudente y temeraria, vamos a seguir teniéndola”, sostuvo el parlamentario.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    El senador Gastón Saavedra.

    Gastón Saavedra, senador del Partido Socialista y presidente de la comisión de Economía, abordó esta jornada las pérdidas de los fondos D y E, y la denuncia administrativa que presentó la jornada de ayer el comité de senadores del Socialismo Democrático contra las administradoras de fondos de pensiones (AFP) ante la Superintendencia de Pensiones buscando sanciones.

    Consultado al respecto por Radio Universidad de Chile esta mañana, el parlamentario manifestó que con esto buscan, en primer lugar, dejar presente que aquí “hay una falta administrativa”.

    Sumado a esto, también buscan llevar a cabo un proyecto de ley de acción temeraria en que las AFP puedan ser sancionadas, y un proyecto de reparación reparación de deuda previsional “causada por esta administración imprudente por parte de las AFP”

    “A sabienda que es un proyecto y puede ser declarado inadmisible, pero queremos provocar el punto de discusión política en donde si de los excedentes de la AFP, que son de disposición de la AFP, allí entonces se pague o se reponga a quienes son los componentes e integrantes del Fondo D y E, que son los que están afectados”, señaló.

    En este sentido, Saavedra advirtió que la situación se puede volver a repetir si no se toman medidas.

    “Esta es una situación que si no la regulamos, si no somos capaces de instalar, al menos, un proyecto de ley que sancione esta acción imprudente y temeraria, vamos a seguir teniéndola”, sostuvo.

    Asimismo, y consultado sobre qué viabilidad jurídica tienen estas acciones que se presentan para que las AFP asuman la responsabilidad de resarcir a los cotizantes por sus pérdida, Saavedra apuntó que era un escenario complejo, sin embargo, recordó, “hace un tiempo concurrimos todos a salvar a las Isapres”.

    “Entonces, yo estoy planteando que si tuvimos la voluntad y la generosidad tan altruista en su momento para poder rescatar a las Isapres, bueno, recuerdo esa misma voluntad altruista en términos políticos para poder salvar a millones de chilenos que hoy día ven afectados como sus fondos se contraen y al mismo tiempo como sus pensiones van a ser un poco más miserables que las otras”, señaló.

    En este sentido, el senado PS apuntó que hay que usar todos los canales disponibles.

    “Si tenemos una buena presentación jurídica ante los tribunales de justicia, esto tiene que fallar. Y la justicia es para justamente defender a quien se le causen daño y aquí hay un daño de por vida a millones de chilenos”, añadió. “Espero que esas presentaciones finalmente lleguen con un punto tal que nos obligue a sentarnos a buscar una fórmula de resacimiento de los chilenos y chilenas que perdieron millones de pesos de su favor”.

    Más sobre:PolíticaAFPFondos de Pensiones

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