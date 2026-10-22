Director regional de Senapred por socavón en Arauco: “El riesgo es inminente, los organismos técnicos ya lo han dicho”

El director regional de Senapred del Biobío, Alejandro Sandoval, abordó durante la mañana la situación en Villa El Mirador de Arauco, en la región del Biobío, debido a la expansión de un socavón que ha obligado a evacuar a numerosas familias, señalando que “el riesgo es inminente, los organismos técnicos ya lo han dicho”

El director regional de Senapred recordó que se mantiene una la alerta roja activa por remoción de masa en la comuna, a la vez que apuntó que “es una situación de larga data, es una remoción en masa que viene, digamos, con actividad desde hace varios años”.

Según explicó, las viviendas fueron construidas después del terremoto de 2010 para relocalizar a familias damnificadas y, posteriormente, comenzaron a presentar grietas en el terreno. Es así como señaló que desde el pasado 13 de octubre se han estado realizado diversos trabajos de mitigación en el sector, a la vez que se dispuso la evacuación de 152 viviendas.

Sandoval además abordó los cuestionamientos realizados por el alcalde de la comuna, señalando que “Sernageomin recomienda en su informe la evacuación de la población, nuestra alerta roja dispone de la evacuación, los procesos de evacuación son responsabilidad de los respectivos municipios, lo cual está establecido en los planes comunales de emergencia”.

“Yo estoy totalmente consciente que es una problemática compleja evacuar personas, porque las personas en general no quieren abandonar sus hogares, lamentablemente no las podemos obligar”, agregó enfatizando que “lamentablemente es una situación en que ya la institucionalidad no puede hacer más”.

Según mencionó “el alcalde espera que salgan, se les ha comunicado, pero lamentablemente las familias se niegan a salir. ¿Qué quiere que haga el Estado? ¿Sacar a esas personas con la fuerza pública? Lamentablemente eso no es realizable, no es lógico. Tenemos que apelar a la conciencia de las personas".

Es así como apuntó que “El riesgo es inminente, los organismos técnicos ya lo han dicho. El Serviu está haciendo acciones de mitigación para poder bajar el riesgo de esa situación. Vamos a ver cómo avanzan esos trabajos día a día”.

“Entiendo la molestia del alcalde porque la normativa vigente le entrega la responsabilidad de la evacuación”, añadió.

El director regional de Senapred, finalmente señaló que “el desafío que tenemos todos como sistema, incluyo incluso a la prensa, es poder llegar con nuestro mensaje preventivo a las personas para que esas personas efectivamente entiendan que están en una situación de riesgo y que tienen que evacuar”.

Situación por sistema frontal

Sandoval además abordó las precipitaciones en la región, apuntando que als comunas del Gran Concepción —Concepción, Talcahuano, Hualpén y San Pedro de la Paz— registraron cerca de 80 milímetros de lluvia durante las últimas 24 horas, superando lo pronosticado inicialmente.

“Alrededor de las 12 de la noche de ayer, en el Gran Concepción se registró una tormenta eléctrica muy intensa, y un pulso de lluvia en corto periodo de tiempo bastante intenso, lo que dejó anegamiento de muchos puntos críticos, y durante la mañana del día de hoy, a eso de las 5 de la mañana, tuvimos otro pulso también muy intenso”, detalló.

De acuerdo a lo que mencionó los montos de lluvia se han mantenido dentro de los rangos normales para la región, agregando que “el problema ha sido estas precipitaciones que han tenido rangos de, no sé, 10-15 milímetros por hora, lo cual sí genera afectación, porque se produce una saturación, principalmente en los sectores urbanos, de los sistemas de evacuación de aguas lluvias”.