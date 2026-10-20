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    Detienen a sujeto por robo a bodega del Poder Judicial

    El individuo fue detenido en Maipú y en Pudahuel fueron recuperados los elementos sustraídos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Diligencias de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con la Fiscalía Centro Norte permitieron recuperar artículos y detener a una persona involucrada en el robo que afectó a una bodega de la Corporación Administrativa del Poder Judicial en la calle Cueto, en el barrio Yungay de Santiago.

    El jefe de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Centro Norte de la PDI, Subprefecto René Quintanilla, informó que el detenido es un sujeto de nacionalidad chilena, de 35 años, con antecedentes por robo en lugar no habitado y lesiones graves.

    El robo se habría concretado el fin de semana y quedó al descubierto este lunes 19 de octubre.

    Electrodomésticos, equipos tecnológicos y artículos de oficina fueron sustraídos.

    En ese contexto, el equipo investigativo materializó allanamientos en Cerrillos y Pudahuel, recuperando cinco refrigeradores, tres televisores de 49 pulgadas, 55 y 65 pulgadas, dos estufas, 30 resmas de papel y varios accesorios de computación.

    El fiscal Fernando Ruiz Delgado, jefe de Flagrancia y Primeras Diligencias Centro Norte explicó que el robo fue ejecutado por un grupo de sujetos que llegó en distintos vehículos, entre ellos un camión, y que forzó el portón de ingreso a la bodega.

    “Desde su interior sustrajeron diversos elementos destinados a los tribunales entre ellos electrodomésticos, artículos de escritorio, equipos de aire acondicionado y además tres vehículos de la institución con los cuales se dieron a la fuga del lugar”, detalló.

    Grabaciones de cámaras de seguridad en las que fue captado el camión y su patente permitieron a los equipos investigativos ubicar al conductor del vehículo en Maipú y proceder a su detención.

    “Continuando con las diligencias, se logró establecer que parte de las especies sustraídas se encorchaban en una parcela en el sector de Noviciado, en la comuna de Pudahuel por lo que se solicitó al juez de garantía correspondiente la orden de entrada de registro hasta este inmueble en cuyo interior no se encontraron personas, pero sí se procedió a incautar gran parte de las especies sustraídas”, indicó el fiscal.

    Al detenido se le imputa el delito de robo en lugar no habitado.

    Más sobre:PolicialPoder JudicialBarrio YungaySantiagoDelincuenciaFiscalía Centro NortePDI

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