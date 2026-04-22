SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    A diez años de la Gratuidad

    Cristián del Campo SJPor 
    Cristián del Campo SJ
    Mario Téllez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La gratuidad ha estado en las últimas semanas al centro del debate público. A diez años de su implementación, es importante evaluar sus resultados frente a los objetivos que la impulsaron.

    En cuanto al supuesto bajo impacto de la gratuidad en el acceso y el perfil de ingreso, el caso de la Universidad Alberto Hurtado muestra una evidencia distinta. La UAH es una universidad compleja, de escala media, con alta productividad científica y una gran mayoría de estudiantes que son primera generación universitaria. Tras la caída en la matrícula por la pandemia (2020-2021), recuperó su primer año un 42% al 2025; en 2026, el 67% de los ingresados lo hizo con gratuidad. Entre 2021 y 2024, los estudiantes de los primeros cuatro deciles crecieron un 31%. En nuestro caso, el perfil sí cambió.

    El contraste académico es aún más contundente. Los estudiantes que ingresaron con gratuidad en 2017 a la UAH se titulan en una tasa que duplica a quienes no la tienen y abandonan tres veces menos. El efecto promedio controlado por carrera y cohorte es de cerca de +50 puntos en titulación y −59 puntos en deserción. Comparados con quienes reciben becas estatales —basadas en el mérito académico y de alcance mucho más acotado—, los estudiantes con gratuidad se titulan en porcentajes equivalentes. Es decir, la gratuidad rinde como las becas selectivas, pero con mayor alcance.

    En nuestra experiencia, la gratuidad ha funcionado como política de inclusión efectiva: extiende a más estudiantes las condiciones para no solo acceder, sino permanecer y titularse. Ha tenido también un efecto protector contra la deserción superior al del CAE, especialmente tras la pandemia.

    La experiencia de la UAH puede no ser la de todas las universidades adscritas a la gratuidad. Las investigaciones disponibles sugieren que el efecto en el acceso sería menos robusto en universidades más selectivas. La admisión sigue anclada en pruebas estandarizadas y en el origen socioeconómico, y eso filtra antes de que la gratuidad opere. Con todo, la diferencia mayor está en la salida más que en la entrada: menos deuda para las familias y un título efectivo para muchos que antes engrosaban las cifras de abandono.

    Ahora bien, defender la gratuidad no exige defenderla como está. Tiene al menos tres problemas serios y corregibles.

    El primero es la regulación de aranceles. El arancel regulado se ha alejado del costo real de proveer educación de calidad, y ese desfase golpea especialmente a universidades complejas, de escala media y sin aportes basales. Los ingresos no han caído, pero tampoco han crecido al ritmo que los costos exigen.

    El segundo es la asignación. La ley es clara: la gratuidad es un derecho de los seis primeros deciles. En la práctica, persisten desfases entre el Registro Social de Hogares y los ingresos efectivos. Depurar los procesos de focalización ayudará a proteger la política.

    El tercero es fiscal. Los recursos del Estado son limitados y la responsabilidad fiscal presente obliga a ser más rigurosos. Pero no a ser menos ambiciosos. Sostener la gratuidad requiere decisiones políticas sobre prioridades y mejoras de eficiencia en su diseño.

    El Estado invierte cuantiosos recursos en gratuidad; el deber es que sean bien invertidos. Retornarán a la sociedad en capital humano, movilidad social y tributación futura. El camino es reconocer la diferencia entre lo necesario de corregir y lo que debemos preservar, para que esta política pública siga asegurando el derecho de miles de familias a ver, por primera vez, a un hijo o hija llegar a la educación superior y titularse exitosamente.

    Por Cristián del Campo SJ, Rector Universidad Alberto Hurtado.

    Más sobre:GratuidadEducaciónUniversidadSuperior

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    Lo más leído

    1.
    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    2.
    Fin a la franquicia Sence: ¿y ahora qué?

    Fin a la franquicia Sence: ¿y ahora qué?

    3.
    ¿A quién le rebajan los impuestos?

    ¿A quién le rebajan los impuestos?

    4.
    El ejemplo de Ximena Lincolao

    El ejemplo de Ximena Lincolao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Cómo el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    Llegó el frío a Santiago: cuándo serán las próximas lluvias, según el pronóstico

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo en el país

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 22 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hombre muere tras ser baleado en Quilicura: mantenía ocho impactos de bala

    Presunto secuestro de empresario de 84 años en San Miguel desata amplio operativo policial

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT
    Negocios

    Megarreforma: Hacienda proyecta una recaudación de hasta US$800 millones por nueva ventana para retirar el FUT

    Catastro de infraestructura hídrica se reduce 19% este año por baja de proyectos de hidrógeno verde

    TDLC acoge demanda de Bice y Scotiabank contra BancoEstado por tarifas interbancarias y ordena millonaria indemnización

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional
    Tendencias

    Por qué el invierno puede deprimirte: las claves del trastorno afectivo estacional

    Este tipo de dieta se relaciona con un menor riesgo de desarrollar demencia, según una investigación

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hasta el fin de semana, según el pronóstico

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo
    El Deportivo

    “El balón está totalmente afuera”: así operó el VAR en el gol anulado a Palestino ante Colo Colo

    Manuel Pellegrini tras romper la mala racha del Betis: “La grandeza de un equipo es sobreponerse a las derrotas”

    A 10 años de haber levantado la Premier League: Leicester sentencia su descenso a la tercera categoría de Inglaterra

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan
    Tecnología

    ¿Quién está detrás de las marcas de teléfonos chinos? Estos son los grupos que las controlan

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier
    Cultura y entretención

    Un enamorado de la muerte: los últimos días de Jorge Teillier

    Legolas llega a Chile: el actor Orlando Bloom está en Santiago

    Fernanda Castillo es la nueva directora ejecutiva de Teatro Biobío

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin
    Mundo

    Ucrania plantea a Turquía que acoja una cumbre entre Zelenski y Putin

    Irán asegura que “no hay problemas” en el suministro de alimentos pese al bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

    Crisis electoral en Perú: Jurado Nacional de Elecciones acusa demora de casi la mitad de las actas

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running
    Paula

    Carreras Hyrox: la nueva tendencia en el running

    Hablemos de amor: mi hermana me crió

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago