SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Consejo de Nombramientos Judiciales: centro de la reforma al Gobierno Judicial

    Por 
    Jaime Gajardo

    A raíz de los graves sucesos que ocurrieron en la Corte Suprema durante el año 2024, que implicó la destitución de dos ministros del máximo tribunal de la República, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, en octubre de 2024, presentó un proyecto de reforma a la Constitución que tiene como objetivo central dotar de mayor independencia, tanto interna como externa, a los magistrados y, por ende, separar las funciones jurisdiccionales del resto de las funciones que tiene el Poder Judicial, a saber: nombramientos, administración de recursos y la labor disciplinaria. En términos simples: que los jueces se dediquen a juzgar y dictar sentencias y que el resto de las labores necesarias para el funcionamiento del Poder Judicial lo realicen otros organismos autónomos.

    Precisamente, la creación del Consejo de Nombramientos como un órgano constitucional, autónomo e independiente, que elabore las nóminas para el nombramiento de todos los jueces de la República, fortalece la independencia judicial y permite ir restableciendo las confianzas entre la ciudadanía y el sistema de justicia en algo que es clave: los jueces y juezas son nombradas por sus méritos y capacidades y no por componentes externos que pueden minar su independencia e imparcialidad al momento de resolver los conflictos jurídicos que se les someten a su conocimiento.

    La reforma constitucional al Gobierno Judicial y, en particular, la creación del Consejo de Nombramientos fue especialmente reconocido como un avance por la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, en el informe que le entregó, en junio de 2025, al Estado de Chile sobre esta Reforma Constitucional. La reforma, actualmente se encuentra en el Senado en segundo trámite constitucional en el Congreso. En la Cámara de Diputadas y Diputados fue aprobada contando con un respaldo transversal.

    Así, es valorable que el actual gobierno mantenga el Consejo de Nombramientos para la realización de concursos y elaboración de las nóminas en los cargos de jueces, fiscales judiciales y ministros de Cortes de Apelaciones. Sin embargo, si el centro de la reforma es la separación de la función jurisdiccional de la facultad de elaborar las propuestas de nombramientos, no se logra entender que el Consejo no participe en la elaboración de los procesos respectivos en el caso de los ministros y ministras de la Corte Suprema, como anunció el Ejecutivo durante la semana ante la Comisión de Constitución del Senado. Es en los nombramientos de los integrantes de la Corte Suprema donde el sistema institucional tiene que dar más garantías de imparcialidad y máxima transparencia. Ahí, el Consejo de Nombramientos no puede estar ausente.

    Por Jaime Gajardo Falcón, académico de la Facultad de Derecho UDP y ex Ministro de Justicia y DDHH.

    Más sobre:Poder JudicialJuecesGobernanza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    “No se aprovechó”: la crítica del biministro Mas al manejo de uno de los minerales más importantes del siglo 21

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    MOP desmiente emisión de supuesta planilla de evaluación de funcionarios por militancia y apunta a envío desde el Serviu

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    Fiscalía realiza nuevas diligencias al interior de la mina El Teniente

    Lo más leído

    1.
    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    Litio: Australia avanza, Argentina flexibiliza y Chile debate quién firma el decreto

    2.
    Fin a la franquicia Sence: ¿y ahora qué?

    Fin a la franquicia Sence: ¿y ahora qué?

    3.
    ¿A quién le rebajan los impuestos?

    ¿A quién le rebajan los impuestos?

    4.
    ¡Es el empleo, estúpido!

    ¡Es el empleo, estúpido!

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    “El mejor trato que he recibido”: las impresiones del turista argentino que recorrió Santiago Centro por primera vez

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Científicos demuestran por qué el ejercicio reduce el riesgo de padecer Alzheimer

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Cómo lograr dormir por las noches si tienes ansiedad

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 21 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”
    Chile

    Zandra Parisi y apertura a apoyar megarreforma: “Vamos a conocer una nueva ley miscelánea donde van a poder contar con el PDG”

    A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Alavés en TV y streaming

    MOP desmiente emisión de supuesta planilla de evaluación de funcionarios por militancia y apunta a envío desde el Serviu

    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes
    Negocios

    Megarreforma: el proyecto no ingresa hoy al Congreso y gobierno estaría revisando el impuesto para las pymes

    Mosa vuelve a la carga: lanza segunda OPA por casi US$10 millones para hacerse con el control de Blanco y Negro

    “¿La administración no se hace ninguna crítica de nada?”: El cara a cara entre el gobierno y el presidente de Codelco

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II
    Tendencias

    Revelan el inédito video de la “puesta de la Tierra”, captado desde la Luna por un astronauta de Artemis II

    5 ejercicios para hacer que tu memoria trabaje mejor, según una especialista

    Competirán con Michelle Bachelet: quiénes son los candidatos a la Secretaría General de la ONU

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro
    El Deportivo

    Con una OPA por US$10 millones: Aníbal Mosa va con todo en su lucha por quedarse con el control total de Blanco y Negro

    Gustavo Huerta arremete contra el VAR remoto: “Probaron el sistema con nosotros; nos sentimos perjudicados”

    El crudo diagnóstico de Jorge Sampaoli sobre el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina
    Tecnología

    Grupo Almaviva reestructura su operación con nueva Dirección Global de IA y apuntala su presencia en América Latina

    El fin de la era Cook y el ascenso de John Ternus: por qué el próximo líder de Apple es un experto en hardware

    John Ternus es nombrado nuevo CEO de Apple: Tim Cook deja la gerencia general

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones
    Cultura y entretención

    La problemática confesión de la novia: por qué la película El Drama divide opiniones

    El disco que cambió la vida de Lars Ulrich: “Lo he escuchado 18.000 veces”

    La sicodélica canción de George Harrison que fue “escrita de una manera infantil”

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida
    Mundo

    La historia de los hermanos norcoreanos que planearon 10 años su huida

    En un nuevo golpe a su tradición pacifista, Japón autoriza por primera vez la venta de armas letales a sus aliados

    China reitera a Pakistán su “apoyo total” a la mediación entre Estados Unidos e Irán

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago
    Paula

    “La Mesa Latina”: el ciclo de cenas colaborativas que llega a Santiago

    La vida (no tan secreta) de las mormonas chilenas

    La segunda vida de Donde Golpea el Monito