SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Cuidar la capa de ozono

Claudia Paratori CortésPor 
Claudia Paratori Cortés
Imagen: ESA

El 16 de septiembre fue el Día Mundial de la Preservación de la Capa de Ozono, fecha para recordar que la acción colectiva y la cooperación internacional permiten enfrentar los problemas ambientales globales. El Protocolo de Montreal es, sin duda, el acuerdo ambiental más exitoso en la historia: logró que todos los países del mundo trabajen juntos en la eliminación gradual de sustancias que destruyen el ozono.

Adoptado en 1987, el Protocolo ha reducido en más del 99% la producción y consumo de estos gases, permitiendo que la capa de ozono muestre signos de recuperación. Su objetivo es simple en apariencia —dejar de usar ciertos químicos—, pero con un enorme impacto, ya que protege la salud de las personas y los ecosistemas. En Chile, la Unidad Ozono del Ministerio del Medio Ambiente, ha contribuido con este desafío, demostrando que proteger la capa de ozono es también combatir el cambio climático.

Este 2025 asumimos nuevos desafíos. El Plan de Implementación de Kigali, permitirá reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), compuestos que no dañan la capa de ozono, pero tienen un alto potencial de calentamiento global. Continuamos con el Plan de Gestión para la Eliminación de los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC), para eliminar el consumo de estas sustancias a partir del 1 enero de 2030. Con esto, impulsaremos cambios tecnológicos importantes en refrigeración y climatización, promoviendo alternativas sostenibles y energéticamente eficientes.

Asimismo, estamos iniciando el Proyecto SPODS – Fase 2, para impulsar tecnologías verdes y de bajo consumo energético, fortaleciendo el cumplimiento de Chile con el Protocolo de Montreal y la Contribución Determinada a Nivel Nacional, NDC.

Estos proyectos reflejan nuestro compromiso en fortalecer las capacidades técnicas, las buenas prácticas en el sector de refrigeración y climatización, y cumplir con los acuerdos internacionales ambientales del país.

Con la conmemoración del Día Mundial de la Capa de Ozono, pudimos confirmar que los avances alcanzados en Chile y el mundo, muestran que es posible generar cambios profundos cuando se trabaja con colaboración internacional y participación de todos los sectores sobre una causa común. Nuestro desafío país es consolidar esta transición hacia tecnologías sostenibles, en el marco de la Enmienda de Kigali del Protocolo de Montreal, avanzando en la reducción de los HFC y fortaleciendo la acción contra el cambio climático.

Por Claudia Paratori Cortés, Coordinadora Unidad Ozono, Ministerio del Medio Ambiente.

Más sobre:Medio ambienteLT SábadoCapa de ozonoCapa de ozono en ChileProtocolo de MontrealClaudia Paratori Cortés

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Mauricio Varela: “Estamos probablemente en el último año de la crisis inmobiliaria”

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

4.
Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

Qué son las “pelotas de Neptuno”, las extrañas esferas que aparecen en las playas

5.
Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Anuncian probables tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro del país

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

Abren los supermercados: revisa cómo funcionará el comercio este sábado y domingo

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Everton por la Premier League en TV y streaming

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Cinco regiones permanecen en alerta temprana preventiva por pronósticos meteorológicos para este fin de semana

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM
Chile

Feriados de Fiestas Patrias agudizan déficit de donaciones de sangre en la RM

Multa y voto extranjero: el tortuoso recorrido de Lobos para darle un último acuerdo legislativo a Boric

La apuesta de Matthei para la recta final: sumar optimismo a su relato

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones
Negocios

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

La alianza que unirá a Walmart y Farmacias Ahumada hasta 2038

El comercio bilateral entre Chile y Argentina se duplicó en los últimos cinco años

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”
Tendencias

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Cómo aliviar la indigestión de la comida en Fiestas Patrias

Cómo llegó el plátano oriental a Chile: la historia secreta del árbol más controversial de Santiago

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20
El Deportivo

Gianni Infantino solo asistirá a la final de la Copa del Mundo Sub 20

El doble desafío de los Cóndores en el trascendental choque ante Samoa

A una semana del debut de la Roja: cómo llegan los elegidos de Córdova al Mundial Sub 20

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance
Cultura y entretención

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Brian Eno, sentido de urgencia

Pink Floyd vuelve sobre Wish you were here: 50 años de una obra maestra cruzada por fantasmas

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump
Mundo

Censura a Jimmy Kimmel pone en la mira la libertad de expresión bajo Trump

Radiografía al poder militar de Venezuela ante tensión con EE.UU.

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz
Paula

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica