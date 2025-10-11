SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La crisis constitucional de Francia

Charles DevellenesPor 
Charles Devellenes
La demanda del presidente Macron contra una influencer que difundió que su esposa es hombre. Foto: REUTERS.

Francia atraviesa una crisis histórica, cuyas causas se pueden encontrar en una sola persona: Charles De Gaulle. Cuando De Gaulle fundó la Quinta República Francesa en 1958, otorgó poderes extraordinarios al Ejecutivo, creando el dúo más poderoso de las democracias modernas: un Presidente todopoderoso y un primer ministro capaz de aprobar leyes sin la aprobación del Parlamento.

Cuando Emmanuel Macron fue reelegido en 2022, perdió su mayoría en la Asamblea Nacional, pero la Constitución de De Gaulle le permitió gobernar con una minoría de diputados. Basándose en disposiciones especiales de la Constitución francesa, en particular su artículo 49, párrafo 3 (llamado simplemente en francés “le quanrante neuf trois” [“los cuarenta y nueve tres”]), cuatro de los primeros ministros de Macron aprobaron reformas impopulares sin conceder el derecho al voto a los representantes.

El quinto primer ministro de Macron desde 2022, Sébastien dimitió tras apenas 27 días en el cargo cuando se hizo evidente que no iba a aprobar el presupuesto de 2026, antes de ser reelegido anoche.

Lecornu había prometido no aplicar la temida disposición constitucional 49.3, pero al hacerlo demostró la debilidad de su gobierno minoritario. Las elecciones anticipadas de Macron en 2024 agravaron la crisis, al resultar en una Asamblea Nacional dividida en tres bloques principales: la izquierda, el centroderecha y la extrema derecha.

Aunque la izquierda ganó las elecciones, Macron ha nombrado a tres primeros ministros de centroderecha en el último año. Quizás sea hora de que Macron cambie su método, dejándole dos opciones: nombrar a un primer ministro de izquierda o a uno de extrema derecha. En cualquier caso, es probable que la crisis constitucional se agrave, y las demandas de una reforma constitucional son cada vez más fuertes, deshaciendo el legado de De Gaulle.

Francia podría seguir los pasos de Chile en su intento de cambiar su sistema constitucional, con todos los obstáculos que este proceso enfrenta en el camino.

Por Charles Devellenes, académico Pensamiento social y político de la Universidad de Kent.

Más sobre:MacronLT SábadoCharles De GaulleEmmanuel MacronFranciaCharles Devellenes

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

Recuperan camión con artículos tecnológicos avaluados en más de $250 millones en Lo Espejo: un delincuente fue detenido

Funcionarios del SAG anuncian movilización nacional por acuerdos incumplidos: paralización afectaría exportaciones

Lucybell se despide a la altura de su leyenda con un show atronador y lleno de clásicos

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Lo más leído

1.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

2.
Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

Sondeo Descifra: 43% de los indecisos votará por el candidato “menos malo” y 31% para que otro no pase a segunda vuelta

3.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Este 17 de octubre más de 15 mil docentes recibirán su primera cuota de reparación por la deuda histórica

Este 17 de octubre más de 15 mil docentes recibirán su primera cuota de reparación por la deuda histórica

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Decretan amenaza de tsunami para Antártica chilena por sismo de magnitud 7,8

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian maratón de 31 Minutos para este fin de semana: revisa los horarios de TV y streaming

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Anuncian concierto de Soda Stereo en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y precios

Recuperan camión con artículos tecnológicos avaluados en más de $250 millones en Lo Espejo: un delincuente fue detenido
Chile

Recuperan camión con artículos tecnológicos avaluados en más de $250 millones en Lo Espejo: un delincuente fue detenido

Funcionarios del SAG anuncian movilización nacional por acuerdos incumplidos: paralización afectaría exportaciones

Personajes e hitos más relevantes de los últimos 75 años

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”
Negocios

Máximo Pacheco: “La demanda de cobre está sana y fuerte”

Aclara y CAP ingresan adenda para evaluación ambiental de proyecto de tierras raras en Penco

Trump cumple su amenaza: anuncia arancel adicional de 100% a China y controles al comercio de software

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”
Tendencias

Gabriela Arriagada: “La inteligencia artificial vino a poner el centro en el humano de nuevo”

Los daños que dejó el intenso sismo magnitud 7.4 en Filipinas este viernes

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

La reflexión del entrenador de Perú tras la derrota ante la Roja: “Los chilenos no merecieron ganar”
El Deportivo

La reflexión del entrenador de Perú tras la derrota ante la Roja: “Los chilenos no merecieron ganar”

Sebastián Miranda revela la importancia del triunfo ante Perú: “Era fundamental para el estado anímico de los jugadores”

La sincera confesión de Gabriel Suazo sobre Alexis Sánchez: “Estoy 100% seguro de que él quiere volver a la Selección”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Lucybell se despide a la altura de su leyenda con un show atronador y lleno de clásicos
Cultura y entretención

Lucybell se despide a la altura de su leyenda con un show atronador y lleno de clásicos

Dënver le canta a las penas del mundo y el corazón en “A Pedacitos”: escúchalo aquí

Sombra adelanta su segundo disco con el single “Para no regresar”: escúchalo aquí

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico
Mundo

EE.UU. anuncia nueva fuerza de tarea conjunta para liderar operaciones contra el narcotráfico

Al menos 23 muertos y ocho desaparecidos tras fuertes lluvias en México

Ejército de Israel lanza ataque contra centro de almacenamiento de Hezbolá en el sur del Líbano

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida