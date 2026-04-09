Kast promulga reforma que integra Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad y destaca avance de Boric en la materia

Santiago 30 de noviembre 2024. El ministro de Justicia, junto al subsecretario de Justicia, , y el director nacional de Gendarmera, , encabeza la ceremonia de conmemoracin del 94¡ aniversario institucional y Da Nacional de Gendarmera. Javier Salvo/Aton Chile

Pasado el mediodía de este jueves, el Presidente José Antonio Kast, junto a los ministros de Justicia, Fernando Rabat, y Seguridad, Trinidad Steinert, promulgó la reforma constitucional que traspasa a Gendarmería dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad.

Desde la Escuela de Formación Penitenciaria de Gendarmería, José Joaquín Prieto, el mandatario entregó un breve discurso a los presentes.

“Hoy, con esta reforma, le damos esa coordinación y un marco constitucional orgánico que era tan necesario para enfrentar este nuevo fenómeno del crimen organizado”, señaló el Presidente.

Dicho eso, explicó lo que contempla este cambio: “Primero, incorpora a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad, dotándolas de los vínculos institucionales y esperamos también de los recursos necesarios para desarrollar bien su función y el reconocimiento constitucional propio de una fuerza de este rango”.

“Segundo, unifica la conducción estratégica de las instituciones que combaten el delito. Con Gendarmería, bajo la tuición del Ministerio de Seguridad Pública, tendremos una cadena de mando y una coordinación operativa que hoy simplemente no conocíamos y no teníamos”, continuó.

“Tercero, separa con claridad dos funciones que aunque complementarias son distintas: la custodia y la seguridad penitenciaria pasan al Ministerio de Seguridad Pública y la reinserción social de adultos permanece en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, agregó.

“Así cada institución se enfoca mejor en lo que tiene que hacer. No se trata de restar atribuciones a nadie, se trata de ordenar el Estado para que funcione con coherencia frente a una amenaza que exige precisamente eso, coherencia y decisión”, acotó.

Por último, el mandatario destacó el trabajo ya trazado por el Parlamento y su antecesor el expresidente Gabriel Boric.

“Esta reforma viene trabajándose desde antes, porque este es un continuo, no es una reforma que nos podamos atribuir nosotros como gobierno, sino que hacemos un reconocimiento al Parlamento y al gobierno anterior de Gabriel Boric de haber avanzado en esta difícil tarea, porque los cambios son difíciles”, cerró Kast.