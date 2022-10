10 grandes ofertas de esta semana: notebooks, lavavajillas y smart TV con hasta un 45% de descuento

Smart TV Caixun LED CS65E1 UHD 65″ - 45%

Cuando hemos tenido la posibilidad de probar y reseñar televisores Caixun siempre quedamos satisfechos. No son las mejores smart TVs del mercado pero tampoco pretenden serlo: al contrario, su foco está en entregar un gran balance precio-calidad, algo que consiguen con creces. Esta enorme pantalla LED de 65″, capaz de reproducir contenidos en 4K o Ultra HD, tiene hoy por hoy el valor más conveniente que se puede encontrar. Precio anterior: $549.990.

Videojuego Uncharted: Legacy of Thieves (PS5) - 45%

La serie de videojuegos Uncharted es una de las más exitosas de la historia: no por nada se estrenó hace poco una película sobre ella, que figura entre las diez que más tickets han vendido en el año. Si no conoces la saga, o bien eres un fanático de ella, no puedes eludir esta edición, El legado de ladrones, que reúne todos los volúmenes en uno. Tiene un 45% de descuento en Falabella. Precio normal: $59.990.

Lavavajillas Winia DDW-1480SX 14 cubiertos - 31%

De acuerdo a nuestras observaciones de ofertas, nunca un lavavajillas de 14 cubiertos —es decir, que puede lavar lo que usan catorce personas de una sola vez— estuvo tan barato como este modelo Winia que ofrece Falabella. Se trata de una máquina sencilla, sin programas sofisticados pero no por eso menos eficiente. “A estas alturas, todos los lavavajillas hacen bien su trabajo”, nos dijeron los expertos hace unos meses. Y este no solo lo hace, sino que a un precio realmente conveniente. Precio anterior: $289.990.

Notebook Lenovo ThinkPad T14 / AMD Ryzen 7 Pro / 16GB RAM / 512GB SSD / LED 14″ - 41%

Un poderoso notebook es este Lenovo ThinkPad T14, con nada menos que 16GB de RAM, 512GB de disco sólido y un contundente procesador AMD Ryzen 7 Pro. Soportará fuertes cargas de trabajo, sorteará las exigencias de gamers incipientes, se la podrá con la multitarea y en su pantalla full HD se pueden disfrutar contenidos en gran calidad. No se puede pedir más por este valor. Precio normal: $1.869.990.

Smart TV TCL 55C725 QLED 4K 55″ 4K - 41%

Otro smart TV conveniente, aunque TCL entrega un producto algo más premium que Caixun. Se trata de una pantalla QLED con Android TV —por lo que tiene más apps disponibles para descargar—, incluye Chromecast en su interior, tiene una cámara web para realizar videollamadas o tomar fotografías y viene con sistema Dolby tanto de sonido como de imagen. Precio anterior: $599.990.

Olla a presión Marmicoc Express Matic 6 litros - 40%

¿Qué se puede hacer con una olla a presión? Todo esto: legumbres, carnes, papas, verduras, estofados, ¡hasta leche condensada! Y en menos de la mitad del tiempo que tomaría en una olla normal. Por eso, para ahorrar minutos y también gas o electricidad, una de estas no puede faltar en una cocina familiar. Aquí hay un modelo de la confiable marca nacional Marmicoc, con 6 litros de capacidad —más que suficientes para un hogar de 4 personas— a casi la mitad de su valor común. Precio normal: $49.990.

Arrocera multiuso Oster CSTRC7129S 1,8 litros - 30%

Si bien ha subido de precio —¿qué alimento no lo ha hecho este último tiempo?—, el arroz ha soportado la inflación mejor que otros carbohidratos. Esencial para la dieta doméstica nacional, una buena forma para sacarle provecho sin riesgo a quemarlo o dejarlo crudo es con una arrocera, un electrodoméstico que aún nos parece extraño pero que en las casas asiáticas es más común que el hervidor en las chilenas. Se enchufa, se programa, se espera y se disfruta el arroz. Precio normal: $49.990.

Videojuego Lego Brawls (Nintendo Switch) - 33%

Los juegos brawler —también llamados beat’em up o yo contra el barrio, en España—, que tan felices hicieron a los niños a fines de los 80 y casi todos los 90, parecen estar de vuelta. Así se interpreta la aparición de Lego Brawls, un título de pelea pero familiar, donde puedes crear tu propio personaje —tal como lo haces con los legos reales— para luego mandarlo a luchar en distintos escenarios. Tiene modalidad online y un gran descuento en weplay. Precio normal: $44.990.

Picadora Ursus Trotter UT Petrus 350W - 25%

Nuestro editor tiene en casa esta picadora, y la recomienda especialmente por su capacidad para realizar preparaciones que pocas máquinas pueden hacer, como mantequilla de maní sin más ingredientes que maní, o tahini a partir exclusivamente de semillas de sésamo. Para picar las verduras prefiere el cuchillo (el motor de este modelo es muy potente, y tiende a triturar más que a cortar), pero para apuretes igual salva de apremios. Precio normal: $26.990.

Taladro percutor Bosch GSB 13 RE 650 W - 43%

Si hay una herramienta que conviene tener en casa, aunque se use dos veces al año, esa es un taladro percutor. Aquí explicamos por qué y cómo elegir el mejor para cada necesidad, pero en resumen: entrega autonomía, permite instalar casi cualquier mueble doméstico y puede convertirte en el héroe del condominio. Este modelo de la respetada marca alemana Bosch además incluye 23 accesorios, entre brocas, niveladores y otros. Precio normal: $69.990.

*Los precios de los productos en este artículo están actualizados al 24 de octubre de 2022. Los valores y su disponibilidad pueden cambiar.