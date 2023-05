Scotia se renueva con un programa de beneficios innovador que pone al cliente en el centro de todo

Pesos Scotia: es la moneda de cambio del banco que permite acumular y canjearla por lo que el cliente quiera y donde quiera. No tiene limitaciones de tiendas, marcas o aerolíneas específicas y el canje se realiza directo desde el sitio web personal o en la app Scotia GO. Al no haber restricciones el cliente puede seguir ahorrando o usar sus beneficios en aquello que realmente necesita, no importa si es en vitaminas de una farmacia o pagando un hotel.