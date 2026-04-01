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    La nueva apuesta de New Balance que redefine el running: menos métricas, más experiencia

    Desde su lanzamiento, Ellipse ha superado las proyecciones de venta y se ha posicionado entre los cinco modelos de running más vendidos de la marca en Chile en 2026.

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    La nueva apuesta de New Balance que redefine el running: menos métricas, más experiencia

    Este martes 31 de marzo, New Balance realizó en Chile el lanzamiento oficial de su nueva silueta de running, Ellipse, un modelo que busca cambiar el foco del deporte desde el rendimiento hacia una experiencia más sensorial, invitando a “perder la noción del tiempo”. La zapatilla incorpora la tecnología Fresh Foam X y fue presentada a través de un evento que combinó respiración, running y cultura.

    La activación reunió a atletas, creadores de contenido y embajadores en una jornada que incluyó una instancia de respiración guiada por Pato Rojas, seguido por una corrida y una fiesta de cierre en el Bardot, reforzando el vínculo entre running y comunidad. En ese contexto, Ignacio Ferj, Marketing Manager de New Balance señaló que: “la propuesta de Ellipse busca ser inclusiva y transversal dentro de la comunidad runner”.

    Según explicó Josefa Cristofanini, Product Manager de la marca, Ellipse se construye sobre tres pilares: un diseño innovador que se aleja del running tradicional, la tecnología Fresh Foam X, que entrega máxima amortiguación y rebote, y un propósito centrado en reconectar con la esencia del running, priorizando el disfrute por sobre las métricas.

    Este enfoque responde a una tendencia creciente dentro del deporte, donde la experiencia cobra cada vez más relevancia. Bajo esa lógica, “buscamos que las personas se desconecten de las métricas y vuelvan a disfrutar el running desde lo sensorial”, comentó Ignacio Ferj, en línea con el concepto “lose track of time” que guía el lanzamiento.

    La zapatilla está disponible desde el 5 de marzo de 2026 en tiendas físicas y canales online, y a pocas semanas de su llegada al mercado ya muestra un sólido desempeño, superando las proyecciones iniciales de venta y posicionándose dentro del top 5 de zapatillas de running de la marca en Chile.

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