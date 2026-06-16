Abrigarse bien no tiene por qué costar caro: todo lo que necesitas para el invierno en un solo lugar

Hay un momento cada año, generalmente en la primera semana en que el frío se instala, en que queda claro que faltan prendas para completar los looks. La chaqueta del año pasado ya no da más, el polar está desgastado, falta esa parka que resuelva los días de lluvia sin drama.

Este invierno, ese momento puede ser diferente.

La chaqueta que faltaba, al mejor precio

Chiporro corderoy en camel, chaqueta cruzada en beige, escocesa forrada en café, suede con botones, mixta quilt en verde, animal print en tonos neutros. La selección de chaquetas de esta temporada en Tricot tienen tejidos con textura, cortes que entallan y detalles que hacen que una prenda básica deje de serlo. Y todas a $14.990.

Parkas para el frío de verdad

Para los días de viento, la parka es la solución. Acolchada con costuras verticales, puffers, quilted en negro, reversible con interior abrigado, larga sin mangas, con capucha, con cuello de pelos. Hay versiones para quienes quieren máximo abrigo y versiones para quienes quieren abrigo con silueta.

El polar que lo resuelve todo

Medio cierre, cierre entero, sin mangas entallado, chiporro, teddy o mix de telas. El polar dejó de ser solo una prenda funcional: es la capa del día a día, la que va debajo de la chaqueta o encima de la polera según cuánto frío haga y en Tricot los puedes encontrar a $9.990.

El frío llegó. El clóset no tiene por qué seguir esperando.