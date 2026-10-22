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    Un vestido para cada momento: Los 5 indispensables del verano

    Blanco para la playa, rojo para una ocasión especial, lunares para la rutina y satín para la noche. Hay un vestido para cada momento del verano. Te contamos cuál elegir, cómo combinarlo y por qué armar el clóset de temporada requiere menos de lo que crees.

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    Publirreportajes .
    Un vestido para cada momento: Los 5 indispensables del verano CAMILAO'RYAN

    Los vestidos son la base perfecta de cualquier look, y los hay de todos los colores, formas y estilos. Más aún cuando se acerca el verano, la época en que vestirte ya no consiste solo en sumar tonos, sino en apostar por algo ligero y fresco que acompañe las altas temperaturas.

    Renovarse y sumarse a la tendencia es justamente lo que propone Tricot con su línea de vestidos: blancos, con lunares, rojos, de encaje, de satín y muchos más, y los encuentras a 9.990 y $12.990. A continuación, te contamos cuándo y cómo llevar cada uno.

    Blancos vaporosos: frescura para el día

    El blanco total es una de las apuestas más repetidas de la temporada, y los vestidos con hombros descubiertos, fruncido en el pecho, botones y capas con vuelo explican por qué: tienen luz propia.

    CAMILA_O'RYAN

    Son la opción infalible para una tarde en la playa, un almuerzo al aire libre o cualquier panorama donde el calor manda, y como el blanco refleja la luz, también es el color más amable con las temperaturas altas.

    El truco está en la caída: las capas dan movimiento y los hombros descubiertos alargan el cuello, así que el vestido ya hace el trabajo de verse sofisticado sin parecer arreglado.

    Con sandalias planas y un sombrero de paja, el look queda listo en dos minutos y se ve relajado y luminoso.

    Rojo vibrante: el color que habla por ti

    Hay prendas que no necesitan ayuda, y un vestido rojo con volantes y amarres es una de ellas.

    Los colores intensos en cortes fluidos son perfectos para un cumpleaños, un evento de día o una salida casual, cuando quieres que se note el esfuerzo sin que parezca que lo hubo.

    CAMILAO'RYAN

    El movimiento del volumen suaviza la intensidad del color y le da un aire alegre en lugar de dramático. Para destacar, conviene que el rojo sea el único protagonista: un pañuelo en el pelo o unos aros llamativos bastan, y el resto, en tonos neutros.

    Si el panorama se extiende hasta el atardecer, una chaqueta liviana por encima resuelve el cambio de temperatura sin romper la armonía.

    Lunares y cuadros: los atemporales de la rutina

    Algunas estampas nunca pasan de moda, y los lunares están entre ellas. Un maxi negro con lunares blancos y caída fluida estiliza la figura y funciona igual de bien en la oficina que en un café con amigas: con una chaqueta de sastre se lee profesional, y con sandalias el mismo vestido baja el tono para el fin de semana.

    Lo mismo ocurre con la trama a cuadros del vichy en un mini de tirantes, fresco, gráfico y fácil de combinar. Para la ciudad, la fórmula es simple: una prenda liviana por encima y zapatos planos o de vestir, según el día.

    Son vestidos que se repiten sin aburrir, porque cambian por completo con un solo accesorio.

    CAMILAO'RYAN

    Satín y encaje: elegancia para cuando cae la tarde

    Cuando el sol baja, el satín entra en escena. Un vestido lencero en azul marino, con encaje en el escote y bajo asimétrico, combina elegancia y sensualidad ligera, justo lo que pide una cena o una salida nocturna.

    El brillo del satín se luce mejor con pocos accesorios: unas sandalias de tiras finas y una chaqueta o chal para la noche fresca bastan.

    CAMILAO'RYAN

    El encaje del escote ya hace de joya, así que no hace falta sumar más. Es la prenda que convierte cualquier cena en una ocasión especial, sin esfuerzo y sin necesidad de pensar demasiado en qué ponerse.

    Conoce la colección completa de vestidos en las tiendas Tricot y en Tricot.cl

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