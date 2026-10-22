Un vestido para cada momento: Los 5 indispensables del verano

Los vestidos son la base perfecta de cualquier look, y los hay de todos los colores, formas y estilos. Más aún cuando se acerca el verano, la época en que vestirte ya no consiste solo en sumar tonos, sino en apostar por algo ligero y fresco que acompañe las altas temperaturas.

Renovarse y sumarse a la tendencia es justamente lo que propone Tricot con su línea de vestidos: blancos, con lunares, rojos, de encaje, de satín y muchos más, y los encuentras a 9.990 y $12.990. A continuación, te contamos cuándo y cómo llevar cada uno.

Blancos vaporosos: frescura para el día

El blanco total es una de las apuestas más repetidas de la temporada, y los vestidos con hombros descubiertos, fruncido en el pecho, botones y capas con vuelo explican por qué: tienen luz propia.

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Son la opción infalible para una tarde en la playa, un almuerzo al aire libre o cualquier panorama donde el calor manda, y como el blanco refleja la luz, también es el color más amable con las temperaturas altas.

El truco está en la caída: las capas dan movimiento y los hombros descubiertos alargan el cuello, así que el vestido ya hace el trabajo de verse sofisticado sin parecer arreglado.

Con sandalias planas y un sombrero de paja, el look queda listo en dos minutos y se ve relajado y luminoso.

Rojo vibrante: el color que habla por ti

Hay prendas que no necesitan ayuda, y un vestido rojo con volantes y amarres es una de ellas.

Los colores intensos en cortes fluidos son perfectos para un cumpleaños, un evento de día o una salida casual, cuando quieres que se note el esfuerzo sin que parezca que lo hubo.

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El movimiento del volumen suaviza la intensidad del color y le da un aire alegre en lugar de dramático. Para destacar, conviene que el rojo sea el único protagonista: un pañuelo en el pelo o unos aros llamativos bastan, y el resto, en tonos neutros.

Si el panorama se extiende hasta el atardecer, una chaqueta liviana por encima resuelve el cambio de temperatura sin romper la armonía.

Lunares y cuadros: los atemporales de la rutina

Algunas estampas nunca pasan de moda, y los lunares están entre ellas. Un maxi negro con lunares blancos y caída fluida estiliza la figura y funciona igual de bien en la oficina que en un café con amigas: con una chaqueta de sastre se lee profesional, y con sandalias el mismo vestido baja el tono para el fin de semana.

Lo mismo ocurre con la trama a cuadros del vichy en un mini de tirantes, fresco, gráfico y fácil de combinar. Para la ciudad, la fórmula es simple: una prenda liviana por encima y zapatos planos o de vestir, según el día.

Son vestidos que se repiten sin aburrir, porque cambian por completo con un solo accesorio.

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Satín y encaje: elegancia para cuando cae la tarde

Cuando el sol baja, el satín entra en escena. Un vestido lencero en azul marino, con encaje en el escote y bajo asimétrico, combina elegancia y sensualidad ligera, justo lo que pide una cena o una salida nocturna.

El brillo del satín se luce mejor con pocos accesorios: unas sandalias de tiras finas y una chaqueta o chal para la noche fresca bastan.

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El encaje del escote ya hace de joya, así que no hace falta sumar más. Es la prenda que convierte cualquier cena en una ocasión especial, sin esfuerzo y sin necesidad de pensar demasiado en qué ponerse.