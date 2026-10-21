Sólo el 29% de los chilenos se siente preparado para enfrentar un imprevisto financiero

Una enfermedad grave, un accidente o un imprevisto pueden alterar rápidamente la estabilidad de una familia. Aunque el ahorro es una de las principales herramientas para enfrentar estas situaciones, no siempre resulta suficiente ante eventos con costos elevados.

Así lo revela el estudio regional de MetLife “EITS: Democratizando el acceso a la protección”, que muestra que sólo un 29% de los encuestados en Chile se siente preparado para enfrentar su principal preocupación financiera. Además, un 58% teme recibir un diagnóstico cuyo tratamiento no pueda costear, mientras que un 48% manifiesta preocupación por convertirse en una carga económica para su familia.

La salud como prioridad económica

Esta inquietud también se refleja en el interés por contar con respaldo ante diagnósticos de alta complejidad. Según MetLife, las consultas por seguros de alto costo aumentaron cerca de un 46% en el último año.

En este contexto, los seguros catastróficos permiten complementar la cobertura tradicional frente a hospitalizaciones, cirugías y tratamientos especializados. Entre ellos destaca Salud Total de la compañía, que ofrece cobertura de hasta 30.000 UF y de por vida, con libre elección de prestador. Además, no aplica deducible en enfermedades graves como cáncer, infarto al miocardio, ACV y trasplantes de órganos, entre otras.

“Un imprevisto médico puede convertirse rápidamente en un desafío financiero para toda la familia. Por eso, anticiparse no significa únicamente ahorrar, sino también contar con herramientas que permitan enfrentar desembolsos de mayor magnitud sin comprometer la estabilidad del hogar” Gabriel Maiza, gerente de Productos y Experiencia de Clientes de MetLife Chile

La compañía también cuenta con alternativas para distintas etapas y necesidades, como Cáncer360 , que entrega un monto de libre disposición ante un diagnóstico de cáncer, para que cada persona pueda utilizarlo según sus necesidades, ya sea para cubrir gastos médicos, financiar traslados o cuidados, entre otros; y Seguro Joven , que combina ahorro y protección e incluye coberturas frente a enfermedades graves, invalidez total y permanente y gastos médicos de alto costo. Estas 3 propuestas incorporan, además, acceso a MetLife Orienta, el ecosistema digital de salud y bienestar de la compañía, que reúne servicios de orientación y atención en más de 10 especialidades para acompañar a las personas en el cuidado de su salud física, mental y financiera.

Nuevas formas de acercar la protección

Pese al interés por anticiparse, todavía existen barreras de acceso. Según el mismo estudio, un 35% de los encuestados en Brasil, Chile y México percibe los seguros como difíciles de acceder y un 28% los considera caros.

Frente a este escenario, una de las tendencias que explora la investigación es la protección embebida, que permite incorporar coberturas directamente en productos o servicios de uso cotidiano, facilitando su contratación.

Un 56% de los consumidores encuestados se muestra interesado en este tipo de soluciones, mientras que un 77% de las organizaciones consideraría asociarse con una aseguradora para ofrecerlas.

Para MetLife, el desafío está en avanzar hacia una seguridad financiera más simple y accesible, que complemente las estrategias de ahorro y responda a las necesidades de cada etapa de la vida.