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    World Climbing Series Santiago 2026: Lippi trae la emoción de la escalada mundial a Chile

    Este fin de semana el Parque Bicentenario de Cerrillos se convertirá en la sede de la última fecha del circuito mundial de escalada deportiva, competencia que reúne a la élite de esta disciplina y que se celebrará por primera vez en nuestro país.

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    Lippi trae la emoción de la escalada mundial a Chile Oscar Munoz Badilla / @fotografi

    Desde el viernes 23 al domingo 25 de octubre llegará por primera vez a Chile, de la mano de la marca nacional Lippi y de la Federación de Andinismo de Chile, el World Climbing Series Santiago 2026, con tres jornadas llenas de emoción, en lo que será la última fecha del circuito que reúne a los mejores escaladores y escaladoras del mundo.

    Este evento de talla global, que se realizará en el Parque Bicentenario de Cerrillos, contará con los dos muros de escalada que tuvieron su debut en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde las y los deportistas se medirán en dos disciplinas: Lead, donde gana quien llegue más alto, y Speed, donde gana quien haga la ruta más rápido.

    Paralelamente a la competencia, la entrada también contempla el acceso a la “Expo Climbing by Lippi”, una exposición que contará con marcas, emprendimientos, charlas, boulders, activaciones y deporte, todo en torno a la cultura outdoor y el mundo de la escalada.

    “Para Lippi es un orgullo ser el principal auspiciador de este gran evento mundial, que por primera vez llega a Chile de manera histórica, y nada más ni nada menos que con la última fecha del circuito. Es emocionante ser parte de esto y esperamos que este deporte pueda crecer y desarrollarse en nuestro país, y que este World Climbing Series en suelo nacional sea el primero de muchos”

    José Domingo Cheyre, jefe de Marketing de Lippi

    Además de exponentes con amplia trayectoria en este deporte -como la dos veces campeona olímpica Janja Garnbret, y el primer campeón olímpico en la historia de la escalada, Alberto Ginés López- participarán de este certamen destacados y destacadas atletas internacionales y nacionales, con los representantes del Team Chile buscando mantener los buenos resultados que vienen mostrando y llevarse los podios en su tierra natal.

    Una de ellas es Martina Castro, escaladora chilena que comenzó en la disciplina a los seis años, y quien recientemente fue campeona de Lead en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, clasificando de esta manera a los Juegos Panamericanos del próximo año en Lima. “Para nosotros como seleccionados nacionales, que competimos en estas fechas generalmente fuera de nuestro país, el poder tener una competencia así en casa, se siente ya la motivación y creo que todos estamos enfocados en darlo todo”, señaló.

    También manifestó su entusiasmo el joven Joaquín Urrutia, quien ha participado en todas las fechas del circuito este año, y llamó a la gente a asistir a la competencia, pues aseguró que así “van a poder ver la dificultad real de una copa del mundo”.

    Las entradas para cualquiera de las jornadas, y también el abono para los tres días, se pueden adquirir a través de Passline o en la página web del evento worldclimbingsantiago.cl

    Más sobre:World Climbing Series Santiago 2026Lippiescalada mundialescaladabranded-finde

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