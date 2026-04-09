Así es Qinto, el nuevo espacio de 15 mil metros cuadrados que inaugura hoy Costanera Center

Cenco Malls inaugurará esta tarde, de manera oficial, su renovado espacio gastronómico y de entretención en el Cenco Costanera, con el cual busca consolidar al complejo como un polo urbano en Santiago.

El proyecto se denomina QINTO y formará parte del espacio de 30 mil metros cuadrados que ese centro comercial destina a los espacios de gastronomía, cultura y ocio. Por ese lugar transita al mes más de un millón de personas.

La iniciativa -denominada así porque está en el piso 5 del complejo- ya tiene 58 restaurantes en funcionamiento y será la parte más relevante del área destinada por el Cenco Costanera a esos servicios que, en total, suman 80 restaurantes.

La iniciativa forma parte de un proceso de transformación del activo Cenco Costanera, que ya venía incorporando nuevas áreas y servicios. En su reporte al cuarto trimestre de 2025, la empresa indicaba que el proyecto gastronómico Qinto avanzaba con la apertura progresiva de locales, con 55 de 58 restaurantes en operación y más de 14.000 metros cuadrados habilitados de un total cercano a 15.000 metros cuadrados contemplados originalmente para esta zona.

Según la empresa ligada a Cencosud, se trata del “ universo gastronómico más grande de Latinoamérica ”.

La apertura se enmarca en una estrategia más amplia de la firma por potenciar la oferta de sus centros comerciales mediante experiencias, en un contexto donde el negocio ha mostrado crecimiento apoyado en la incorporación de nuevos metros cuadrados y locatarios.

Quinto, el espacio gastronómico de Cencosud en el Cenco Costanera

Según su última presentación de resultados, la compañía registró ingresos por $377.941 millones en 2025 , un alza de 7% anual, impulsada en parte por la colocación de cerca de 29.000 metros cuadrados adicionales en centros comerciales y 17.000 metros cuadrados en oficinas.

El nuevo espacio en Costanera integra propuestas de alta cocina, coctelería y entretención, con una oferta que incluye restaurantes como La Perla del Pacífico, Udon, La Birra Bar, Margó, Frida Kahlo, Enrique Tomás (único en Chile) y Luna Bar.

El diseño del proyecto pone énfasis en terrazas abiertas, concebidas como el eje central del recinto, con vistas a la ciudad y espacios orientados a la vida nocturna.

Quinto, el espacio gastronómico de Cencosud en el Cenco Costanera

La inauguración contemplada para las 19 horas se realizará con un evento que incluirá música en vivo. Al cierre de esta edición no estaba confirmada la participación de autoridades o la presencia de los máximos ejecutivos del holding fundado por Horst Paulmann.

A partir de ahora, el espacio operará con una programación semanal que contempla actividades diferenciadas, como jornadas de after office, espectáculos en vivo, eventos temáticos y actividades familiares, además de estacionamiento gratuito en horario nocturno.

Quinto, el espacio gastronómico de Cencosud en el Cenco Costanera

A nivel operativo, Cenco Malls reportó una tasa de ocupación de 97,3% al cierre de 2025 y un alza de 2,7% en visitas durante el cuarto trimestre, alcanzando cerca de 38 millones de personas. Las ventas de locatarios crecieron 0,4% en el período, en un escenario marcado por intervenciones en centros comerciales y una base de comparación exigente en Chile.

El desarrollo de QINTO se suma a otros proyectos en curso dentro del plan de inversiones de la compañía, que incluyen expansiones en centros comerciales, nuevas áreas gastronómicas y la integración de espacios para eventos y experiencias en distintos activos del portafolio.

Cenco Malls opera 41 centros comerciales en Chile, Perú y Colombia, con una superficie bruta arrendable de 1.450.560 metros cuadrados.