    Ganancias de la banca superaron los U$5 mil millones a noviembre y los factores que las impulsaron

    Según reportó la CMF, la última línea creció 2,41% año contra año, mientas que a nivel mensual se informó una caída de 29.9%. Las colocaciones, por su parte, anotaron una caída.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    Imagen-683262.jpg

    Una caída interanual en las colocaciones totales y una contracción en sus ganancias registraron los bancos a noviembre.

    Según el Informe del Desempeño del Sistema Bancario y Cooperativas, publicado este martes por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), en noviembre de 2025 la banca registró utilidades por $304.777 millones (US$ 328 millones), lo que significó una caída de 29,86% respecto del mes anterior.

    “Esta variación fue explicada, principalmente, por un menor margen de intereses y reajustes. Por otro lado, en igual periodo se observó un menor gasto por impuestos y por pérdidas crediticias”, dijo la CMF.

    En el acumulado a noviembre, el resultado de la industria sumó US$5.311 millones.

    Según el regulador, “el resultado acumulado del sistema bancario creció un 2,41 % real, explicado mayormente por menores impuestos, junto con un incremento del resultado financiero neto y de menores gastos operacionales, los que compensaron la baja del margen de intereses y reajustes”.

    Con esto, la rentabilidad promedio sobre activos llegó al undécimo mes a 1,32%, un alza respecto del 1,27% de noviembre de 2024. En tanto, el retorno sobre patrimonio promedio llegó a 15,06%, por debajo del 15,51% del mismo mes del año previo.

    Cae la actividad

    Según reportó la CMF, en noviembre las colocaciones de la banca, compuestas por la suma de las colocaciones a costo amortizado y a valor razonable, presentaron una variación de -0,02 % en doce meses, una caída respecto del mes anterior (0,16% octubre de 2025) y de doce meses atrás (0% noviembre de 2024).

    “La trayectoria de las colocaciones con relación a octubre se debió, principalmente, a una mayor caída en la cartera comercial; en efecto, esta registró una variación real anual de -1,49 %, explicado por una caída tanto de los créditos de comercio exterior como de los préstamos en el país”, sostuvo el regulador.

    En tanto, las colocaciones de consumo anotaron un incremento de 2,80% en doce meses, implicando un mayor crecimiento respecto del mes anterior (2,68% octubre de 2025). Por su parte, la cartera para la vivienda creció un 1,54% interanual.

    “Por último, las colocaciones a costo amortizado medidas en Chile exhibieron un crecimiento inferior al de las cifras consolidadas. Por cartera, consumo y vivienda presentaron un incremento en doce meses, mientras que comercial cayó en igual periodo”, señaló la CMF.

    Menor riesgo

    En materia de riesgo de crédito y respecto de octubre, el indicador de provisiones se incrementó desde 2,56 % a 2,59 % y el de cartera deteriorada lo hizo desde un 5,99 % a un 6,02 %. Por su parte el de cartera con morosidad de 90 días o más se redujo desde un 2,39 % a un 2,37 %.

    “En términos de cobertura de provisiones, se observó un incremento respecto del mes anterior y respecto de doce meses atrás. El incremento intermensual se debió a un incremento en el stock de provisiones, junto a una reducción de la cartera con morosidad de 90 días o más”, indicó el regulador.

    Detalló además que en doce meses hubo un comportamiento mixto. Por un lado, se incrementó tanto el indicador de provisiones como el de cartera con morosidad de 90 días o más; y por otro, se redujo el de cartera deteriorada.

    La cartera comercial reportó un índice de provisiones que se mantuvo en 2,63%, mientras que el de morosidad de 90 días o más se redujo desde 2,43 % a 2,32 %.

    En consumo, el indicador de provisiones subió de 7,88 % a 8,30 % y el de morosidad de 90 días o más desde un 2,52 % a un 2,54%. En vivienda, el indicador de provisiones se elevó de un 0,64 % a un 0,65 %, y el de morosidad de 90 días o más, desde un 2,14 % a un 2,46 %.

