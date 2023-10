Conflicto en Israel: tipo de cambio cierra sobre los $930 en Chile a pesar de menor percepción de riesgo de los mercados

Los mercados continúan moviéndose al ritmo de la Fed. Y es que a pesar del recrudecimiento de los enfrentamientos entre Israel y el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, luego de que éstos últimos incursionaran en territorio israelí el sábado pasado, los inversionistas parecen concentrar su atención en la decisiones de la Reserva Federal y no advierten riesgos para la economía global a pesar de la guerra.

De hecho, el petróleo revirtió parte del alza del lunes, cuando avanzaron entorno al 4%. Así, este martes el WTI cayó 0,5% - al cierre de esta edición- hasta los US$85,94 por barril, mientras que el Brent caía 0,03% a US$87,70 por barril.

A pesar de un escenario donde los inversionistas se muestran más positivos, el peso siguió viendo un deterioro. Así, el precio del dólar extendió su alza este martes y alcanzó un nuevo máximo desde fines de noviembre del año pasado, presionado por el retroceso en el valor del cobre, la principal exportación del país.

La moneda estadounidense subió $11,52 a $931 anotando su nivel más alto desde el 21 de noviembre de 2022, según datos de la Bolsa Electrónica

En la sesión el tipo de cambio osciló entre un mínimo de $921 y un máximo de $932,70.

“La cotización del dólar muestra un fuerte impulso en la jornada, rompiendo los $930 y alcanzando su mayor valor desde noviembre del año pasado. El precio de los futuros de cobre muestra una presión bajista tras el repunte de la última parte de la semana pasada, siendo un factor externo alcista para el dólar en nuestro país”, dijo Ricardo Bustamante, jefe de estudios trading de Capitaria.

En tanto, Ignacio Mieres, estratega de mercados de XTB Latam señaló que “en la sesión de este martes, hemos observado una depreciación del peso chileno frente al dólar, resultado del debilitamiento del mercado del cobre. La incertidumbre en torno al sector inmobiliario de China continúa afectando los mercados, especialmente tras la advertencia de Country Garden, el mayor promotor privado de China, sobre un posible incumplimiento de pagos”.

Los futuros a tres meses del cobre retrocedían 0,58% a US3,62 la libra y la cotización al contado cerró con una disminución de 1,35% a US$3,588 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

La depreciación del peso chileno se produce a pesar de que en el mundo la moneda de EEUU caía. El alza el dollar index, que mide el comportamiento de la divisa frente a una canasta de seis monedas líquidas, incluyendo el euro, baja 0,28% a 105,517 puntos.

El IPSA

En tanto, las principales bolsas del mundo continuaron con las subidas que ya había vivido el lunes. Así, el industrial Dow Jones, el S&P500 y el tecnológico Nasdaq se empinaron 0,4%, 0,52% y 0,58%, respectivamente.

A su vez, las acciones europeas cerraron con alzas de 1,82% en el caso del FTSE 100, y de 2,26% para el Euro Stoxx 50.

Según Guillermo Araya, gerente de estudios de Renta4, las alzas se producen “luego de que miembros de la Reserva Federal hicieran comentarios dovish, es decir, menos agresivos en cuanto a futuras alzas de tasas, sumado a las expectativas de un mayor estímulo económico por parte de China. Lo anterior a pesar de las preocupaciones por el impacto entre la guerra entre Israel y Hamás”.

“Estamos en un periodo delicado de gestión del riesgo, en el que tenemos que equilibrar el riesgo de no haber endurecido lo suficiente la política monetaria con el riesgo de que sea demasiado restrictiva”, dijo el lunes el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson. Mientras, este martes el presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, afirmó que el banco central estadounidense no necesita subir más los tipos de interés y que no ve una recesión en el futuro.

En este contexto, el IPSA subió un 2,16% a 5.781,40 puntos, lo que corresponde a su mayor alza diaria desde principios de julio de este año.

“En el mercado accionario local vimos una fuerte alza, a pesar de la depreciación del peso y la baja del cobre”, comentó José Agustín Cristi de Zurich AGF, quien agregó que además de la visión menos agresiva por cuanto a las alzas de tasas en EEUU, un “factor relevante es el posible nuevo estímulo monetario que podría llevar a cabo China, el cual podría emitir deuda para gastar en obras de infraestructura. Todo esto ha llevado que el conflicto bélico en el medio oriente no genere una baja en los mercados a nivel mundial”.