Joaquín Izcúe deja la presidencia del directorio del holding del grupo Matte

A través de dos hechos esenciales notificados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el directorio del holding de la familia Matte, Minera Valparaíso, informó la renuncia de Joaquín Izcúe al cargo de director y presidente de la sociedad.

Izcúe renunció simultáneamente al cargo de director y presidente del directorio de la Forestal Constructora y Comercial Del Pacífico Sur, sociedad inversora vinculada a Empresas CMPC.

El ingeniero comercial de la Universidad Católica fue nombrado presidente del directorio de Minera Valparaíso en abril de 2022.

Entre 2015 y 2017, Izcúe se desempeñó como gerente de Riesgos en Banco Bice, del mismo grupo Matte. Previamente ocupó diversos cargos en la misma entidad, incluyendo una adscripción al Banco Rothschild, en Londres, Reino Unido, entre 1992 y 1995. En agosto de 2017, fue nombrado gerente general de Forestal O’Higgins.

En su reemplazo -en ambas sociedades- se nombró a Simón Silva, quien es gerente de Inversiones Corporativo de Forestal O’Higgins, matriz de los negocios de la familia Matte.

Minera Valparaíso, en tanto, es una sociedad de inversiones que desarrolla sus principales actividades y negocios en el ámbito industrial, forestal e inmobiliario, destacando las áreas de generación y venta de energía eléctrica, a través de Colbún, y el desarrollo forestal, por medio de Empresas CMPC.

En su última carta como presidente del directorio de la sociedad, publicada en la memoria anual 2024 de Minera Valparaíso, Izcúe destacó la fusión entre Bicecorp y Grupo Security.

“Durante el 2025, continuaremos enfocados en ejecutar con excelencia nuestra estrategia financiera, fortalecer el cumplimiento normativo y modernizar nuestros procesos operativos”, escribió en aquella oportunidad el ingeniero comercial.